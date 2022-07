Pourquoi a-t-on des points noirs sur le nez ?

Un point noir, forcément, ça se voit... comme le nez au milieu de la figure, puisque le nez, à notre grand désarroi, est son terrain de prédilection ! Explications...

Le nez est la partie la plus proéminente du visage. C’est lui qui « fend la bise », le premier à être soumis aux agressions du vent, du soleil, de la pollution. Il est aussi le plus concerné par les points noirs ou comédons, ces « amas vermiculaires de matière sébacée blanchâtre, à sommet noirâtre » comme le dit le dictionnaire, qui bouchent disgracieusement les pores de la peau. Pourquoi ? Parce que la peau qui le recouvre (comme celle du front d’ailleurs) est la zone du corps qui contient le plus de glandes sébacées… et qu’elle est très peu poilue.

Plus de sébum et moins de poils

Chaque pore de notre peau est l’entrée d’une sorte de petit sac, dans laquelle se trouve aussi la racine de nos poils, duvets et cheveux. Ce petit sac est relié aux glandes sébacées, qui produisent du sébum. On le nomme d’ailleurs follicule pilo-sébacé. Habituellement, le sébum s’évacue facilement en glissant le long des poils. Cette substance graisseuse, combinée à la sueur, forme un film hydrolipidique protecteur de la peau.

La peau du nez ne contient que peu de poils, mais des glandes sébacées en très grand nombre (de 400 à 900 par cm², contre 60 à 80 par cm² seulement au niveau de la poitrine et de la partie supérieure du dos…). Le follicule accumule ainsi plus de sébum, qui se mêle aux kératinocytes, les cellules qui en tapissent l’intérieur, et finit par boucher le pore. Le mélange noircit en surface, la kératine qu’il contient s’oxydant au contact de l’air.

Le port du masque, dans le contexte de la Covid-19, n’arrange évidemment pas les choses : très en contact avec le nez, le masque peut, en obstruant les pores, contribuer à la rétention du sébum et favoriser l’apparition des points noirs. Ce n’est évidemment pas une raison pour ne pas le porter.

Même si vous en avez très envie, surtout ne cherchez pas à « percer » les points noirs : vous risqueriez d’aggraver la situation en provoquant une infection. Pour les mêmes raisons, évitez le tire-comédons, Et gare aux masques anti-points noirs et autres remèdes miracles !

Que faire ?

Mettez-vous au-dessus d’un bol d’eau très chaude une serviette sur la tête pour dilater les pores à la vapeur. Ce sauna facial facilitera l’évacuation du sébum qui les obstrue.

Pensez à exfolier régulièrement la peau pour éliminer les cellules mortes.

Pour prévenir l’apparition des points noirs, évitez d’utiliser des cosmétiques trop couvrants ou trop gras qui provoquent une trop forte occlusion de la peau. Préférez-leur des textures légères