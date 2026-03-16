Pourquoi certaines parties du corps craquent-elles quand on bouge ?

Genoux, doigts, dos, nuque… Beaucoup de personnes entendent régulièrement des petits « craquements » lorsqu’elles bougent. Ces bruits peuvent surprendre, voire inquiéter. Pourtant, dans la grande majorité des cas, ils sont bénins.

Le plus souvent, les craquements du corps viennent des articulations. En effet, une articulation est l’endroit où deux os se rencontrent. Elle est entourée d’une capsule remplie de liquide synovial, qui lubrifie et nourrit le cartilage. Ce liquide contient des gaz dissous, notamment de l’azote et du dioxyde de carbone.

Le bruit typique que l’on entend lorsqu’on fait « craquer » ses doigts est dû à un phénomène appelé cavitation. Lorsque l’on étire rapidement l’articulation, la pression dans le liquide synovial diminue brusquement, ce qui entraîne la formation puis l’effondrement d’une petite bulle de gaz. Ce changement rapide produit le fameux bruit de craquement. Des travaux publiés dans la revue PLoS One ont confirmé ce mécanisme grâce à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) en temps réel.

D’autres craquements peuvent provenir des tendons ou des ligaments. Lorsque l’on bouge, ces structures peuvent se déplacer légèrement sur un relief osseux avant de reprendre leur position initiale, produisant un petit claquement. Cela est fréquent au niveau de la hanche, du genou ou de l’épaule.

Plus de bruits avec l’âge

Avec l’âge, les articulations deviennent plus bruyantes. Le cartilage s’use progressivement et les surfaces articulaires deviennent moins lisses, ce qui accentue les sensations et les sons. Pour autant, même à un âge plus avancé, un craquement isolé, non douloureux et non accompagné de gonflement, n’est généralement pas un signe d’arthrose ou de maladie articulaire.

En revanche, un craquement associé à une douleur, un blocage, un gonflement ou une instabilité mérite un avis médical. Dans ces cas, il peut s’agir d’une lésion du cartilage, d’un ménisque, d’un tendon ou d’une inflammation.