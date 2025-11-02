Oreilles : pourquoi il faut en finir avec l’usage du coton-tige ?

Les cotons-tiges ne sont pas les bienvenus dans votre conduit auditif et le mettent même en danger. On vous explique pourquoi avec le Dr Olivier Morineau, ORL et auteur du Livre noir du coton-tige.

Il ne faudrait surtout pas se nettoyer les oreilles avec un coton-tige. L’information commence à être connue mais sait-on, concrètement, pourquoi le bâtonnet ouaté est l’ennemi de nos oreilles ? Le Dr Olivier Morineau, otorhinolaryngologue à la clinique Jules-Verne (Nantes), est l’auteur du Livre noir du coton-tige. Un ouvrage à charge, comme son titre l’indique. Contacté par Destination Santé, le spécialiste pointe « cette culture hygiéniste qui nous imprègne depuis plus d’un siècle. Cela a eu de très bons côtés, évidemment, mais cette idée qu’il faut être absolument propre partout, notamment du fond des oreilles, est totalement fausse ».

En premier lieu parce que l’oreille est un organe auto-nettoyant. « Il n’y a donc nul besoin d’y introduire quoi que ce soit pour la nettoyer. » Comment cela fonctionne-t-il ? Le cérumen est une substance cireuse qui piège les peaux mortes, poussières et bactéries à l’intérieur de l’oreille. « C’est un antifongique et un antibactérien. Il faut imaginer un tapis roulant qui part du centre du tympan et qui remonte le long du conduit. Le cérumen chargé de ce qu’il a récupéré s’évacue ensuite tout seul », explique le médecin ORL. *

Quels sont les risques ?

Se nettoyer l’oreille avec un coton-tige est donc inutile. Mais c’est aussi dangereux. Il existe plusieurs risques, plus ou moins graves, pour ceux qui l’utiliseraient malgré tout :

les démangeaisons du conduit auditif : il s’agit davantage d’une sensation désagréable que d’une complication. Mais un cercle vicieux peut se mettre en place, puisque certaines personnes, pour soulager la démangeaison, ont à nouveau recours au coton-tige, ce qui entretient la démangeaison et peut favoriser l’infection ;

: les cotons-tiges peuvent buter sur la peau dans le conduit, étroit et tortueux, et occasionner une plaie. Cette plaie, comme les démangeaisons, peut se compliquer en une infection ; l’infection ou l’otite externe : l’utilisation des cotons-tiges endommage les trois barrières naturelles de la peau du conduit auditif (mécanique, chimique, et biologique). « Elle élimine le cérumen protecteur, agresse le film lipidique de la peau et crée des micro-plaies, par traumatisme mécanique. Tout cela concourt au développement de lésions inflammatoires, d’irritation puis d’infections bactériennes et fongiques », explique le Dr Morineau dans son livre. Il peut alors survenir une otite externe, favorisée par l’utilisation du coton-tige ;

: c’est une complication fréquente du recours au coton-tige. Il s’agit souvent, chez les adultes, d’un accident lié à un faux-mouvement lors du curage d’oreille via un coton-tige. La perforation tympanique, bien que douloureuse, cicatrise et se referme spontanément, dans la plupart des cas ; les traumatismes de la chaîne des osselets : beaucoup plus rare, « il s’agit d’une luxation soit entre le marteau et l’enclume, soit entre l’enclume et l’étrier, soit de l’étrier lui-même. Cela va entraîner une baisse permanente de l’audition appelée surdité de transmission », explique le Dr Morineau. Autant de risques liés à l’utilisation du coton-tige, quand ce n’est pas l’embout ouaté qui reste coincé dans le fond de l’oreille ! Un incident qui n’est pas grave en soit mais possiblement inquiétant et qui nécessite une consultation chez un spécialiste. « Ce coton peut très facilement être retiré avec un instrument adéquat c’est-à-dire une micropince, sous contrôle d’un microscope de consultation, ce que possède tout ORL ».

Alors que peut-on utiliser pour se nettoyer les oreilles ?

« Comme je l’ai expliqué, il n’y a nul besoin de se nettoyer les oreilles. On peut se nettoyer l’entrée de l’oreille, avec un mouchoir au bout de son doigt ou avec son doigt lors d’un shampooing, conseille l’ORL. Chacun doit avoir en tête qu’aucun des produits disponibles en parapharmacie ou grande surface, sprays, curettes et autres, n’est utile pour vos oreilles ».

Si vous avez des acouphènes, ressentez une baisse de l’audition, un inconfort ou des douleurs, il faut consulter votre médecin généraliste ou un spécialiste. « Et pour une grande majorité de personnes, il n’y aura aucun problème si elles n’utilisent pas de coton-tige. »

Vous pouvez toutefois continuer à les utiliser, par exemple, pour éliminer du maquillage qui aurait débordé ou nettoyer votre clavier d’ordinateur.