Pourquoi certains détestent-ils Noël ?

Face aux décorations lumineuses des centres-villes, aux amoncellements de jouets dans les magasins et à l’obligation d’offrir des cadeaux, nombreux sont ceux qui en arrivent à détester Noël. Quelles en sont les raisons ?

Noël est habituellement synonyme de joie, de familles réunies, de cadeaux et de repas partagés. Pourtant, certains d’entre nous (de plus en plus nombreux) n’aiment pas du tout cette période. Voire ils la détestent cordialement. Il existe plusieurs causes à cette réaction négative. Vincent Joly, psychologue à Paris, les a passé en revue.

« Généralement, les enfants sont tout à fait enthousiastes à l’idée de fêter Noël », indique-t-il. En revanche, « ce n’est pas le cas de tous les adultes, et en particulier des parents ». En effet, le Noël moderne, qui a évolué vers une fête plus commerciale et consumériste depuis la fin des années 1950, est pensé pour les enfants. Par conséquent, « les parents ressentent une contrainte à acheter des cadeaux et à décorer la maison, notamment », poursuit-il. Cela peut aller jusqu’à une anxiété à l’approche des fêtes, que l’on qualifie de natalophobie.

Famille, je vous aime ?

Autre raison majeure : la famille. Car si Noël est justement une fête familiale qui se veut empreinte de bonheur, la réalité est bien distincte pour beaucoup. « Se retrouver avec un groupe familial plus large peut être vécu comme une obligation sociale forte », précise-t-il. Certains ne s’entendent pas avec leur frère ou leurs parents. D’autres ne partagent pas les valeurs d’éducation de leurs parents ou beaux-parents et le huis-clos du réveillon peut entraîner disputes et tensions.

Sans compter que pour certains, fêter Noël les renvoie aux fêtes de fin d’année de leur passé. Or, « une enfance difficile ou le décès d’un proche en décembre peut avoir un effet de rejet de cette fête », note-t-il. Dans ce cas, la dimension de joie imposée est d’autant plus difficile à vivre. « On ne peut pas se forcer à être joyeux si on ne l’est pas vraiment », ajoute Vincent Joly. Et il est bien difficile d’échapper à l’ambiance de Noël où que l’on aille en cette saison !

Anti-consumériste

Enfin, il peut exister un désaccord pour certaines personnes envers l’aspect consumériste qu’a pris Noël. « L’avalanche de cadeaux et le faste des repas sont considérés par certains comme contraires à leurs valeurs et à la protection de l’environnement, par exemple », conclut-il.