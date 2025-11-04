Accueil » Médecine » Gynécologie / Andrologie » Pourquoi faut-il respecter un délai d’abstinence avant un prélèvement de sperme ? (Vidéo)
Il est important de respecter un délai d’abstinence de 2 à 7 jours avant un prélèvement de sperme afin de garantir la fiabilité des résultats du spermogramme. Un délai trop court ou trop long exercera une influence sur différents paramètres. Les explications d’Arthur Clément, médecin biologiste, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).
Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.