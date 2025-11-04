Generic selectors
Pourquoi faut-il respecter un délai d’abstinence avant un prélèvement de sperme ? (Vidéo)

04 novembre 2025

Il est important de respecter un délai d’abstinence de 2 à 7 jours avant un prélèvement de sperme afin de garantir la fiabilité des résultats du spermogramme. Un délai trop court ou trop long exercera une influence sur différents paramètres. Les explications d’Arthur Clément, médecin biologiste, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).

Pourquoi faut-il respecter un délai d’abstinence avant un prélèvement de sperme ? (Vidéo)
Pourquoi faut-il respecter un délai d'abstinence avant un prélèvement de sperme ?

Projet de bébé ? Votre âge compte !

