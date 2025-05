Pourquoi j’ai souvent des aphtes…

Douloureux, l’aphte fait saliver et, selon sa situation dans la bouche, nous empêche de bien prononcer certaines syllabes voire de mastiquer les aliments… Vous en présentez souvent ? Il existe sans doute une explication…

De quoi s’agit-il ?

Un aphte buccal correspond à une ulcération, c’est-à-dire une lésion, située dans la bouche, le plus souvent à l’intérieur des joues. Sa forme est ronde ou ovale, ses bords nets. Quant à sa taille, elle varie généralement entre 1mm et 1cm. Bénin et non contagieux, l’aphte ne saigne pas mais demeure douloureux, d’autant plus lorsque l’on mange ou que l’on se brosse les dents. Comme le souligne l’Assurance-maladie, « la cicatrisation est spontanée : l’aphte perd de sa régularité, ses limites deviennent imprécises et la guérison a lieu en 10 à 15 jours sans cicatrice ».

De nombreux facteurs potentiels

Chez certaines personnes, l’aphte a toutefois tendance à se manifester un peu trop fréquemment : au moins deux fois par an. Les spécialistes parlent alors d’aphtose buccale récidivante (ABR). Son origine précise n’est pas connue mais sachez qu’il existe de nombreux facteurs prédisposants :

Génétiques: « le risque de présenter une ABR est augmenté si les deux parents sont atteints », rapporte Mélanie Peenaert dans sa thèse de doctorat en pharmacie (Université de Lille 2) ;

Un traumatisme, qu’il soit causé par la mastication ou encore le brossage des dents. Il peut effectivement faire le lit d’un aphte ;

Le stress, chronique ou aigu, en lien par exemple avec le décès d’un proche ou une période d’examen. Selon les études, ce facteur pourrait être un lien avec une augmentation du taux de cortisol constaté chez les personnes qui présentent à des aphtes à répétition ;

Le manque de sommeil et donc la fatigue : en cause ici, un possible affaiblissement du système immunitaire qui favoriserait l’aphte ;

Certains aliments tels que des fromages à pâte dure (gruyère, cantal, parmesan), les fruits secs (noix, noisettes, cacahuètes), des fruits crus non pelés, en particulier les tomates et les raisins. La survenue d’aphte s’expliquerait ainsi par une forme d’hypersensibilité à ces aliments ;

Des carences nutritionnelles, notamment en fer, folates, vitamines B1, B2, B6, B12, et en zinc ;

Certains médicaments : anti-inflammatoires non stéroïdiens, bêtabloquants (médicament à visée cardiaque), bisphosphonates (médicaments utilisés dans le traitement de l’ostéoporose), médicaments anticancéreux…

Le cycle menstruel : Selon Mélanie Peenaert, la répétition d’aphtes pourrait s’expliquer chez certaines femmes « par la faible production d’œstrogènes pendant la phase prémenstruelle et la faible kératinisation (accumulation de kératine dans l’épiderme n.d.l.r.) de la muqueuse buccale pouvant rendre cette dernière plus susceptible aux traumatismes». Dans tous les cas, n’hésitez pas à en parler à votre médecin, particulièrement en présence d’une fièvre et/ou d’une fatigue persistante.