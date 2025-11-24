Pourquoi la grippe pourrait-elle être particulièrement virulente cette année ?

L’épidémie de grippe serait particulièrement précoce cette année, signe avant-coureur d’une épidémie plus virulente. Une nouvelle souche de grippe A (H3N2) a également émergé. Celle-ci aurait accumulé des mutations la rendant plus transmissible. Explications.

En France, en 2025, près de 8 millions de personnes ont été vaccinées contre le virus de la grippe, une hausse de 21 % par rapport à l’année 2024 à la même période. « Une très bonne nouvelle » a commenté lundi 24 novembre sur Franceinfo Anne-Claude Crémieux, présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute autorité de Santé (HAS).

Jeudi 20 novembre, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) alertait sur un démarrage de la grippe particulièrement précoce cette saison. « Les cas de grippe sont détectés beaucoup plus tôt que d’habitude dans les pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (UE/EEE), soit trois à quatre semaines plus tôt que lors des deux dernières saisons », expliquait l’autorité sanitaire européenne. « Nous constatons une augmentation des cas de grippe beaucoup plus tôt que d’habitude cette année, ce qui signifie qu’il est crucial d’agir rapidement, a déclaré Edoardo Colzani, responsable des virus respiratoires à l’ECDC. Si vous êtes éligible à la vaccination, n’attendez pas. Se faire vacciner maintenant est l’un des moyens les plus efficaces de vous protéger et de protéger votre entourage contre les formes graves de la maladie cet hiver. »

Le sous-clade K du virus H3N2 en cause

« Il y a une augmentation des virus, notamment chez les enfants, aussi bien en France qu’en Europe, a confirmé Anne-Claude Crémieux au micro de Franceinfo. On sait que c’est le premier signe avant-coureur d’un démarrage de l’épidémie de grippe. »

Le responsable de ce démarrage précoce de l’épidémie de grippe ? Une nouvelle souche de grippe A(H3N2) connu sous le nom de sous-clade K. Selon l’ECDC, il est à l’origine de cette augmentation des cas.

Le 20 novembre, l’alerte était également lancée par The Global Virus Network (GVN), le réseau mondial de lutte contre les virus. « Le variant se propage rapidement et pourrait contribuer à une saison grippale plus intense à l’échelle mondiale. Les agences de santé publique du Royaume-Uni, de plusieurs pays d’Europe, du Japon et de certaines régions d’Amérique du Nord ont signalé une forte augmentation hebdomadaire des cas liés à ce sous-clade, signe d’une accélération de la propagation mondiale. »

Plus grande transmissibilité et échappement immunitaire

Pourquoi cette souche inquiète-t-elle les virologues du GVN ? « Le sous-clade K du virus H3N2 représente une branche évoluée des virus H3N2 saisonniers qui circulent chaque année. Cette souche a accumulé plusieurs mutations susceptibles d’accroître sa transmissibilité et de permettre un échappement immunitaire partiel, contribuant ainsi à une activité grippale plus précoce et plus étendue dans de nombreuses régions. Les données de surveillance montrent une croissance particulièrement rapide au Royaume-Uni et en Europe occidentale (dont la France et l’Allemagne, ndlr), avec une augmentation des cas détectés au Canada et dans le nord-est des États-Unis, ainsi qu’une activité grippale accrue en Asie de l’Est. »

Bien que le vaccin disponible ne soit pas tout à fait adapté à cette nouvelle souche il reste protecteur contre les formes graves et les hospitalisations, affirment les experts du GVN. « Ces modifications subtiles (du virus, ndlr) peuvent rendre plus difficile la reconnaissance complète du virus par le système immunitaire, même chez les personnes déjà infectées ou vaccinées. Malgré cette dérive, la vaccination reste notre mesure la plus efficace pour prévenir les formes graves et réduire la pression sur les hôpitaux », pointe le Pr. Peter Palese, virologue spécialiste de la grippe, directeur du Centre d’excellence GVN à l’École de médecine Icahn du Mont Sinaï (New York, Etats-Unis).

Qui sont les personnes à risque ?

En France, le vaccin contre la grippe est pris en charge à 100 % pour :

les personnes âgées de 65 ans et plus ;

les personnes de moins de 65 ans, y compris les enfants dès l’âge de 6 mois, souffrant de certaines maladies chroniques ;

les femmes enceintes ;

les personnes souffrant d’obésité : indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 40 ;

les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial d’hébergement quel que soit leur âge.