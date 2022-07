Pourquoi les cheveux se dessèchent au soleil ?

Tout comme la pollution, le soleil met nos cheveux à rude épreuve. Ses rayons ultra-violets les agressent. Ils les chauffent et en détruisent la structure. Résultat : ils deviennent secs, fourchus, cassants, comme de la paille !

Le soleil émet des rayons ultra-violets (UV), des ondes électromagnétiques puissantes qui sont source de chaleur et entraînent des modifications de la matière. Lorsqu’ils arrivent à la surface du cheveu, les UV attaquent son enveloppe externe, le cuticule. Cette enveloppe est composée de plusieurs couches de kératine, disposées en écailles, à la manière des tuiles d’un toit. Sous l’action des UV, elle se fissure, les écailles s’ouvrent et se relèvent. Toute l’eau qui était retenue en dessous s’évapore : le cheveu s’assèche.

Plus le cheveu est exposé au soleil, plus il s’altère en profondeur, perdant peu à peu sa kératine, devenant de plus en plus sec, et de plus en plus fin, se dédoublant même au niveau de la pointe pour former une fourche.

Que faire pour préserver ses cheveux du soleil ?

– Bonne nouvelle, au niveau du crâne, la chaleur du soleil active la transpiration et la production de sébum, formant un film hydrolipidique qui protège naturellement les cheveux des UV. Pour bien le répartir, brossez vos cheveux matin et soir, de la racine jusqu’à la pointe. Si vous avez les cheveux bouclés, frisés ou encore crépus, ne les brossez jamais à sec, mais humidifiez-les et appliquer un soin hydratant sans rinçage ;

– Évitez de laver vos cheveux trop souvent (et en tous cas pas avec un shampooing détergent). Vous pouvez vous contenter de les rincer à l’eau froide pour en éliminer sable et eau de mer ;

– Si vos cheveux sont très secs, vaporisez-les avec un spray d’huile sèche, qui nourrit et joue le même rôle que le film hydrolipidique ;

-De nouveaux produits protecteurs pourraient être bientôt disponibles. Des chercheurs britanniques viennent de montrer que les catéchines contenues dans le thé (Camilla sinensis) protégeaient efficacement les cheveux de l’action délétère des UV ;

Si vous lisez cet article trop tard, et que les dégâts sont déjà faits, il existe heureusement quelques moyens de les réparer !