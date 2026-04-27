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Pourquoi les femmes accouchent-elles plus souvent la nuit ?

27 avril 2026

Une grande partie des accouchements survient en pleine nuit ou aux premières heures du matin. Ce phénomène n’est pas seulement une impression du personnel médical. Plusieurs études menées dans différents pays ont montré que les naissances spontanées ont tendance à se produire plus fréquemment entre minuit et le petit matin.

Vous attendez un enfant ? Sachez qu’il est très probable que vous accouchiez durant la nuit. Pourquoi ? Les scientifiques pensent que cette tendance est liée en grande partie à notre horloge biologique. Comme de nombreux mécanismes du corps humain, le travail de l’accouchement semble influencé par les rythmes circadiens, ces cycles internes qui régulent le sommeil, les hormones et de nombreuses fonctions physiologiques sur une période d’environ 24 heures.

Le rôle des hormones

Pendant la nuit, certaines hormones jouent un rôle clé. C’est notamment le cas de la mélatonine, l’hormone qui induit le sommeil. Produite dans l’obscurité, elle participe à la régulation de l’horloge interne. Or plusieurs recherches ont montré que la mélatonine peut également renforcer l’action de l’ocytocine, une hormone essentielle dans le déclenchement et la progression du travail. L’ocytocine stimule les contractions de l’utérus, permettant au travail d’avancer. La combinaison de ces deux hormones pourrait donc favoriser le début ou l’intensification du travail pendant la nuit.

L’environnement nocturne pourrait aussi jouer un rôle. La nuit est généralement plus calme, plus sombre et moins stimulante. Certains spécialistes pensent que ces conditions favorisent la production d’hormones nécessaires à l’accouchement. À l’inverse, la lumière vive, le stress ou une activité intense peuvent parfois ralentir la progression du travail.

Bien entendu, tous les accouchements ne suivent pas ce schéma. Les naissances peuvent survenir à n’importe quel moment de la journée. De plus, dans les pays où les déclenchements médicaux et les césariennes programmées sont fréquents, la répartition des naissances peut être modifiée. Ces interventions ont souvent lieu pendant la journée, pour des raisons d’organisation hospitalière.

  • Source : University College of London - Journal of Obstetrics and Gynaecology

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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