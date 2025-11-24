Generic selectors
Sommeil : la mélatonine à long terme pourrait être nocive pour le cœur

24 novembre 2025

Une étude présentée au congrès 2025 de l'American Heart Association, révèle que la prise de mélatonine à long terme pourrait présenter des risques cardiovasculaires inattendus. Ces résultats soulèvent des questions importantes sur la sécurité de ce complément alimentaire largement utilisé.

alerte mélatonine

La mélatonine est une hormone naturellement produite par la glande pinéale dans le cerveau. Son rôle fondamental est la synchronisation de l’horloge biologique interne, ou rythme circadien, qui gouverne notamment les cycles veille-sommeil. En clair, sa production augmente en fin de journée lorsque la lumière diminue, signalant au corps qu’il est temps de dormir.

De nombreux compléments alimentaires contenant de la mélatonine synthétique ont fait leur apparition sur le marché. L’idée : forcer un peu la nature, pour augmenter la concentration de mélatonine dans l’organisme et favoriser l’endormissement. Mais ces produits sont-ils sûrs ?

Si en 2018 l’Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses) rapportait que, « les problèmes sont rares et que la mélatonine est généralement considérée comme peu à risque », un travail présenté récemment au congrès 2025 de l’American Heart Association apporte un autre son de cloche.

Après avoir analysé les dossiers médicaux de plus de 130 000 adultes souffrant d’insomnie sur une période de cinq ans, les chercheurs de la SUNY Downstate Health Sciences University de Brooklyn ont découvert que ceux ayant utilisé de la mélatonine pendant au moins un an présentaient, par rapport à ceux qui n’en avaient pas pris:

  • un risque supérieur de 90 % de développer une insuffisance cardiaque sur 5 ans ;
  • une probabilité 3,5 fois plus grande d’être hospitalisés pour insuffisance cardiaque ;
  • un risque de mortalité toutes causes confondues presque deux fois plus important.

Pas de prise continue

« Les suppléments de mélatonine pourraient ne pas être aussi inoffensifs qu’on le suppose généralement », avertit le Dr Ekenedilichukwu Nnadi, principal auteur de ce travail.

« Je suis surprise que des médecins prescrivent de la mélatonine pour l’insomnie et que leurs patients l’utilisent 365 jours par an car la mélatonine, du moins aux États-Unis, n’est pas indiquée pour le traitement de l’insomnie, a commenté, après cette présentation, Marie-Pierre St-Onge, directrice du Centre d’excellence pour la recherche sur le sommeil et les rythmes circadiens de l’Université Columbia (New York). Aux États-Unis, la mélatonine est disponible sans ordonnance comme complément alimentaire (comme en France, ndlr) et il est important de savoir qu’elle ne doit pas être prise de façon chronique sans indication appropriée. »

A noter : ce travail a mis en évidence une corrélation entre la prise de mélatonine et les risques cardiovasculaires. C’est-à-dire qu’il existe un lien statistique entre les deux phénomènes. Mais il faudra d’autres travaux afin de confirmer un éventuel rapport de cause à effet.

  • Source : https://newsroom.heart.org/news/long-term-use-of-melatonin-supplements-to-support-sleep-may-have-negative-health-effects

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

