Pourquoi ne sommes-nous pas égaux face à la douleur ?

Selon la définition officielle de l’association internationale pour l’étude de la douleur (IASP), « la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes ».
La douleur revêt ainsi des enjeux très subjectifs, liés à notre propre ressenti, selon lequel nous pouvons hurler à la moindre petite coupure, tandis que notre voisin lui, restera impassible. A cela, plusieurs explications.
Source : Ministère de la Santé - The Conversation, 15 novembre 2018 - Flavien Bessaguet, Alexis Desmoulière, Physiologie de la douleur, Actualités Pharmaceutiques, Volume 62, Issue 629, 2023, Pages 22-26 – Inserm, 20 juillet 2022
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
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