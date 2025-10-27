Pourquoi notre nez coule-t-il quand on mange épicé ?

L’effet ne se fait généralement pas attendre : un plat épicé et dans les minutes voire les secondes qui suivent, ce nez qui se met irrépressiblement à couler… Mais par quel mécanisme est-ce donc possible ?

Un piment, le wasabi, une sauce piquante … Vous avez sans doute déjà expérimenté cette sensation de « nez qui coule » et qui se congestionne, en mangeant un plat épicé. Ce phénomène s’apparente à une rhinite qui n’a rien d’allergique ni d’infectieux. Les spécialistes parlent d’une forme vasomotrice.

Une stimulation

Il s’agit en quelque sorte d’une stimulation exacerbée des nerfs de la muqueuse nasale. Elle entraîne ainsi une production excessive de mucus par les glandes nasales immédiatement après l’ingestion des aliments en question. D’une manière générale, ces symptômes s’effacent en peu de temps, sitôt le repas terminé.

Un accusé nommé capsaïcine

Les coupables de cette stimulation XXL apparaissent clairement identifiés : les piments ! Et plus précisément une substance que bon nombre d’entre eux – rouges notamment – renferment : la capsaïcine. Autrement dit, le composé chimique responsable à la fois de leur piquant et de cette chaleur qu’ils dégagent…

Des nerfs sensoriels visés

Cette capsaïcine va en effet avoir tendance à venir titiller les nerfs sensoriels des voies aériennes, en particulier ceux qui jouent un rôle dans les réactions aux allergènes, aux irritants et donc aux stimuli physiques inhalés. Au point de faire abondamment couler le nez de façon transitoire voire de provoquer quelques larmes. A noter enfin qu’au-delà des piments, l’absorption d’une boisson chaude (café fraîchement moulu, thé, bouillon) est aussi de nature à provoquer des symptômes semblables.