Première mondiale : après une greffe, un poumon de porc fonctionne 9 jours dans un corps humain
La xénotransplantation, c’est le fait de transplanter un organe d’un donneur dont l’espèce biologique est différente de celle du receveur, à la différence de l’allotransplantation. Et c’est l’une de ces interventions, réalisée en mai 2024 à l’Université Médicale de Canton en Chine, qui est relatée dans la revue scientifique Nature Medicine. L’équipe du chirurgien Jianxing He a remplacé le poumon gauche d’un homme de 39 ans en état de mort cérébrale par celui d’un porc génétiquement modifié.
Le poumon transplanté – grâce à de multiples modifications génétiques – a effectivement fonctionné, apportant de l’oxygène au sang et éliminant le dioxyde de carbone. Grâce à ses multiples modifications génétiques, il a pu éviter le rejet hyperaigu, une réponse immunitaire qui détruit habituellement les organes étrangers en quelques heures.
Les transplantations pulmonaires présentent des défis uniques, même lors d’une allogreffe. Parmi ces difficultés :
Dans cette expérience, le poumon de porc a été détruit par une attaque immunitaire tardive. En 24 heures, il avait gonflé en raison d’un œdème sévère. Deux jours plus tard, il était endommagé par les anticorps. Au bout de 9 jours, le poumon du porc a été prélevé pour analyse et l’homme a été débranché, conformément aux souhaits de sa famille.
L’objectif ultime de ces expériences est d’utiliser des organes animaux pour éliminer les longues attentes auxquelles sont confrontés les patients ayant besoin de nouveaux reins, cœurs, poumons, foies et pancréas.
« L’espoir est que si nous pouvons trouver la bonne combinaison de gènes à supprimer ou à promouvoir, nous pourrions révolutionner complètement la transplantation en éradiquant la pénurie d’organes donneurs », concluent les auteurs.
A noter : la race de porc utilisée se nomme « Bama Xiang », dont les organes ont à peu près la taille de ceux des humains.
Source : https://www.science.org/content/article/first-pig-lung-survives-and-functions-briefly-person
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Dorothée Duchemin
