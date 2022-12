Préparateur en pharmacie, le bras droit du pharmacien

Sous le contrôle du pharmacien, le préparateur en pharmacie assure différentes fonctions, le plus souvent en officine mais aussi à l’hôpital. Une profession elle aussi concernée par la refonte des études en santé.

Comme son nom l’indique, le préparateur en pharmacie est qualifié pour réaliser certaines préparations (médicaments, crèmes, pommades, etc.). Mais ce n’est pas sa fonction principale. Au quotidien, le plus souvent en officine de ville, ce véritable adjoint du pharmacien travaille au contact de la clientèle.

Placé sous l’autorité du pharmacien, il analyse l’ordonnance ou la demande « de produits de santé, de produits diététiques, cosmétiques et d’hygiène corporelle », dispense ces produits, gère les stocks, participe à la prévention, l’information et la vigilance des clients, indique France compétences, l’autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Sans oublier les missions administratives « nécessaires pour le remboursement des médicaments et matériels ».

Lorsqu’il travaille à l’hôpital (10% des professionnels), ses missions diffèrent quelque peu : il « délivre les médicaments aux différents services et non directement aux malades (…), vérifie les interactions médicamenteuses éventuelles et les posologies », détaille le Centre d’information et de documentation jeunesse.

De plus, « son activité peut s’étendre aussi à la préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’à la préparation des médicaments radio-pharmaceutiques et anti-cancéreux ».

Du BP au DEUST

Les voies d’accès au métier de préparateur en pharmacie ont récemment évolué. En effet, dans le cadre de la refonte des études en santé comprises dans la réforme « Ma santé 2022 », le DEUST Préparateur technicien en pharmacie va peu à peu remplacer le Brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Déjà effectif dans certaines régions, ce diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques correspond à deux ans d’études supérieures après le bac.

Il a pour objectif « de revaloriser le diplôme, de s’adapter à l’évolution des compétences et des responsabilités des préparateurs en pharmacie », précise l’Ordre national des pharmaciens. « Une collaboration entre les centres de formation d’apprentis (CFA) et les universités est mise en place localement », mais c’est bien d’un diplôme universitaire qu’il s’agit désormais. Il reste un prérequis obligatoire pour les personnes souhaitant préparer le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière. Cette formation supplémentaire dure 42 semaines.