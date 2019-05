Prévention des cancers de la peau : c’est toute l’année !

Depuis 2017, la Journée de prévention et de dépistage des cancers de la peau s’est muée en une ‘semaine’. L’édition 2019 vient de s’achever dans un contexte de baisse de participation des dermatologues, depuis l’an passé. Et donc du nombre de patients potentiellement dépistés. L’occasion d’insister sur l’importance de la prévention, y compris en dehors de cette semaine dédiée.

« En 2018, nous avons dépisté environ une dizaine de mélanomes et une cinquantaine de carcinomes », souligne le Dr Marc Perrussel, dermatologue en Bretagne et membre du Syndicat national des dermatologues-vénérologues (SNDV). Le « Nous » en question se référant aux 200 dermatologues qui ont ouvert les portes de leur cabinet, à cette occasion pour des consultations gratuites. Et ainsi reçu environ 3 000 patients.

Le nombre est en baisse. « Le fait que le dépistage s’effectue au cabinet préoccupe certains médecins. Car du coup, ils se retrouvent ces jours-là, avec des patients pour lesquels la consultation est gracieuse et pour d’autres, non… » Ce qui explique notamment pourquoi, « pour éviter des conflits potentiels, le tir a été modifié, cette année. Avec une priorité́ donnée aux patients dits ‘à risque’, selon les critères de l’Assurance-maladie ».

En tout état de cause, quelle que soit l’époque de l’année, n’hésitez pas à demander l’avis d’un dermatologue. Et ce, au moindre doute. Un suivi dermatologique régulier est également préconisé par l’Institut national du Cancer (INCa). Sachez que vous pouvez accéder directement au dermatologue, une fois par an, pour une consultation de prévention. Le tarif de la consultation est fixé à 46 euros. La prise en charge de l’Assurance-maladie s’élève à 31,20 euros (70%). Rapprochez-vous le cas échéant de votre complémentaire santé afin de vous assurer de sa prise en charge du ticket modérateur, à hauteur de 13,80 euros.