En analysant plus de 100 produits d’entretien, 60 millions de consommateurs révèle que la plupart regorge de substances nocives. Pour aider les consommateurs à faire le tri, l’Association réclame un nouvel étiquetage inspiré du Nutri-score.

Est-il normal de s’inquiéter pour sa santé au moment de nettoyer la maison ? La question semble légitime au regard d’un travail réalisé par l’Association 60 millions de consommateurs. En passant au crible cent produits ménagers parmi les plus vendus du marché, les rédacteurs ont découvert des « allergènes en pagaille, molécules irritantes ou des désinfectants favorisant la résistance bactérienne… » En clair, les produits censés nettoyer nos logements nuisent à notre santé et polluent l’environnement, alors même qu’ils sont utilisés pour assainir. Un comble !

Un Nutri-score du ménage

L’Association réclame donc aux pouvoirs publics « la mise en place d’un étiquetage clair et immédiatement lisible pour les consommateurs. » Pourquoi ne pas prendre exemple sur le Nutri-score informant sur les qualités nutritionnelles des aliments. Ainsi, il serait possible de classer « les produits de A, pour les plus vertueux, à E, pour ceux contenant un grand nombre de substances problématiques».

Des solutions naturelles

En attendant la concrétisation de ce projet, rappelons qu’il est possible de nettoyer son habitat de façon saine et écolo. Le jus de citron et l’huile essentielle de citron sont de précieux alliés pour la propreté de toutes les pièces. Le citron désinfecte, dégraisse et peut même s’utiliser comme abrasif. Quant au vinaigre blanc, il possède des propriétés bactéricides et agit également contre les moisissures et certains virus. Il peut s’employer sur toutes les surfaces, de la cuisine aux sièges des toilettes.