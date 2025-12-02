Generic selectors
Puis-je manger du miel si j’allaite ?

02 décembre 2025

Pour les jeunes parents, le miel fait partie des aliments marqués au fer rouge. Les recommandations sanitaires apparaissent formelles : ne pas donner de miel aux enfants avant l’âge de 1 an. Pour quelles raisons ? Et cela signifie-t-il aussi qu’il est déconseillé aux mères d’en consommer durant l’allaitement ? Réponse.

Comme il est préconisé de ne pas proposer à votre bébé de préparation à base d’œufs crus, pour prévenir l’empoisonnement aux salmonelles, le miel apparaît tout autant déconseillé. Cette fois, la bactérie accusée se nomme Clostridium botulinum et elle est responsable du botulisme… Comme l’explique la Société Française de Microbiologie (SFM), dans un état des lieux sur le sujet, « en termes de prévention du botulisme infantile, la seule recommandation existante est d’éviter de donner du miel aux enfants pendant la première année de vie ».

De très rares cas de botulisme infantile…

A noter que les cas de botulisme infantile restent rares en France. Seuls six ont été confirmés par Santé publique France sur la période 2013-2016. Ils surviennent après colonisation intestinale par Clostridium botulinum et s’observent exclusivement chez l’enfant de moins d’un an. Quant au miel, s’il a « été incriminé dans certains cas de botulisme infantile, notamment aux États-Unis et en Italie, une contamination d’origine environnementale est le plus souvent évoquée », resituent les auteurs.

La toxine ne passe pas…

Il reste ainsi préférable d’éviter de tremper la tétine dans du miel ou d’en parsemer le bout de son doigt pour calmer un petit agité… En revanche, il n’existe pas de contre-indications aux mamans allaitantes de consommer du miel ! Et pour cause, comme le précise le Dr Jeffrey Brown de la Cleveland Clinic (Ohio, Etats-Unis), « la bactérie est composée d’une molécule relativement grosse. Elle ne passe donc pas dans le lait maternel ». Et de mentionner des « études de cas sur des femmes ayant elles-mêmes contracté un botulisme aigu et ayant continué à allaiter : les bébés n’ont pas été touchés ». Consommation de miel et allaitement peuvent donc être associés sans crainte.

  • Source : Société Française de Microbiologie (SFM), Clostridium botulinum, 2019 - Cleveland Clinic - BEH n°3, 6 février 2018

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

Fertilité : tout ce que vous devez savoir sur l’autoconservation des ovocytes

Infertilité : qu’est-ce que la médecine de la reproduction ?

