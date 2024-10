Punaises de lit : attention au SNIPER 1000, un insecticide interdit mais toujours en vente

La Douane française et la DGCCRF intensifient les saisies de « SNIPER 1000 EC DDVP », un insecticide à base de dichlorvos. Ce biocide responsable d'intoxications mortelles est interdit en France depuis 2013. Cependant, il continue d'être vendu dans certains commerces, sur les marchés et sur internet, notamment pour lutter contre les punaises de lit. Et les cas d’intoxication progressent.

Comme l’avait relayé Destination Santé en décembre dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) et les Centres antipoison (CAP) ont rappelé les risques liés à l’utilisation du produit « SNIPER 1000 EC DDVP », contenant du dichlorvos. De janvier 2018 à juin 2023, l’Anses et les CAP avaient recensé 163 cas d’intoxication en lien avec cet insecticide. Classé comme mortel par inhalation et toxique par contact cutané ou ingestion, le dichlorvos peut provoquer des symptômes respiratoires, notamment de type asthme, ainsi que des symptômes oculaires et des troubles neurologiques.

Depuis 2018, une augmentation des cas d’intoxication par cet insecticide est observée, avec 104 cas signalés entre janvier 2022 et juin 2023. Cette hausse est corrélée à la recrudescence des infestations par les punaises de lit. Selon une expertise de l’Anses datant de juillet 2023, 11 % des ménages français auraient été infestés par des punaises de lit entre 2017 et 2022.

Les douanes et la répression des fraudes alertent face à la recrudescence des saisies réalisées sur les voyageurs

Les insecticides à base de dichlorvos sont souvent importés illégalement de l’étranger (hors Union européenne) et se retrouvent en France sous les noms de SNIPER 1000 EC DDVP® ou SHOOTER 1000 EC DDVP® destinés à lutter contre des nuisibles tels que les punaises de lit ou les cafards. La DGCCRF et la Douane française ont émis des alertes face au nombre croissant de saisies de ces insecticides interdits, mais toujours vendus illégalement dans des magasins spécialisés, sur des étals de marchés, sur des plateformes de commerce électronique, et même via des particuliers sur les réseaux sociaux.

Depuis 2023, la DGCCRF a inspecté plus de 600 commerces à travers la France, ainsi que des plateformes de e-commerce et des réseaux sociaux.



Depuis 2023, la DGCCRF a inspecté plus de 600 commerces à travers la France, ainsi que des plateformes de e-commerce et des réseaux sociaux. Ces contrôles ont permis de saisir près de 900 flacons de SNIPER 1000 EC DDVP® ou SHOOTER 1000 EC DDVP®, et de retirer plusieurs annonces en ligne.

Depuis le début de l’année 2024, les services douaniers ont saisi 200 flacons de « SNIPER 1000 » dans deux colis postaux au bureau de dédouanement postal de Wissous, 287 flacons dans du fret à l’aéroport de Roissy, et 1 784 flacons dans les bagages de voyageurs à leur arrivée à Roissy.

Punaises de lit, que faire ?

En cas d’infestation par des punaises de lit, il est recommandé aux consommateurs de privilégier d’abord les solutions mécaniques et thermiques, telles que l’aspiration, le lavage à haute température, ou l’utilisation du froid et de la chaleur. Si l’infestation persiste, il est conseillé de faire appel à un professionnel qualifié, répertorié sur le site stop-punaises.gouv.fr. Enfin, si l’achat de produits biocides devient nécessaire, il est préférable de se tourner vers les circuits de distribution conventionnels.