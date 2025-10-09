Generic selectors
Quand le clitoris ou le pénis sont comme engourdis : que faire ?

09 octobre 2025

La sexualité renvoie à maintes sensations au niveau des organes tels que le clitoris et le pénis, selon que l’on soit une femme ou un homme. Mais parfois ceux-ci ne répondent plus… Pour quelles raisons ? Eléments de réponse.

Les Anglo-Saxons utilisent le terme de numbness, qui signifie engourdissement, pour caractériser une perte de sensations au niveau de la région génitale : du périnée, du gland ou des testicules chez l’homme ou du clitoris chez la femme. Cette sensation peut également prendre la forme d’une impression de froid ou au contraire de brûlure voire de de picotements au niveau des zones concernées.

Chez l’homme comme chez la femme, l’engourdissement génital peut s’inscrire de façon temporaire –  le temps d’une poignée de minutes –  par exemple juste après une éjaculation ou l’orgasme. Ou sur la durée, ce qui doit amener à consulter.

Lésion nerveuse chez l’homme

Différentes pistes seront alors explorées. A l’image, surtout chez l’homme, d’une lésion du nerf pudendal qui, au niveau du bassin, transmet des informations sensorielles entre le gland et l’anus. Cette lésion en question peut entraîner une diminution du débit sanguin et se rendre responsable de fourmillements et d’une perte de sensibilité.

Quelles causes ?

  • toute station assise prolongée apparait susceptible de comprimer ce nerf pudendal. Au passage, la pratique du cyclisme constitue clairement un facteur de risque ;
  • des troubles nerveux plus généraux associés à des maladies comme celle de Lapeyronie (déviation de la verge), un diabète ou la sclérose en plaques ;
  • la masturbation « à prise serrée» comme la qualifie les spécialistes de la Société Internationale de Médecine Sexuelle (ISSM) ;
  • Une activité sexuelle « agressive» (dixit l’ISSM), au point de provoquer des ecchymoses péniennes voire des fractures ;
  • une irritation provoquée par exemple par le frottement des vêtements.

Atrophie clitoridienne chez la femme

D’une manière générale, ces causes – à l’exception de la maladie de Lapeyronie – sont également retrouvées dans les cas d’un engourdissement du clitoris. Une atrophie clitoridienne peut être constatée, que ce soit à la suite d’une inactivité sexuelle prolongée, d’une mauvaise circulation sanguine dans cette région de l’organisme ou de bouleversements hormonaux.

 Quelles solutions ?

Dans tous les cas, si cette perte de sensation s’inscrit dans le temps, parlez-en à un médecin. La solution peut passer par quelques conseils liés au mode de vie : selon les cas, pratiquer davantage d’activité physique ou au contraire un peu moins, se lever plus souvent de sa chaise, adapter son activité sexuelle, etc. Mais aussi par de la kinésithérapie au niveau du périnée voire une intervention chirurgicale dans certains cas de lésions nerveuses.

 

  • Source : Société Internationale de Médecine Sexuelle (ISSM), site consulté le 7 octobre 2025

  • Ecrit par : David Picot - Edité par Emmanuel Ducreuzet

