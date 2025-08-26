Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 738 articles

Qu’appelle-t-on un aliment à calories vides ?

26 août 2025

Entre 1 800 et 2 600 calories par jour, selon que l’on soit un homme ou une femme… Voici ce que préconisent les spécialistes pour nos apports nutritionnels conseillés (ANC) quotidiens. Mais attention, car il y aurait des calories… vides !

Tous les aliments renferment des calories. Celles-ci ont la capacité d’être converties en énergie par l’organisme. Certains en fournissent bien plus que d’autres, avec plus ou moins de bénéfices pour le corps.  

Pas de vitamines

Comme nous le précise Nicolas Aubineau, diététicien-nutritionniste, « les aliments à calories vides caractérisent ceux qui nous amènent des calories sans que celles-ci soient intéressantes sur le plan nutritionnel. Ils n’apportent pas de valeur ajoutée à la cellule. Autrement dit, « ils sont pauvres voire dépourvus de vitamines, de minéraux et de nutriments ». Ce qui donne finalement des aliments « peu ou pas assimilés par notre organisme et potentiellement ensuite mal digérés ». 

Des graisses et du sucre

Il cite l’exemple « typique » des gâteaux apéritifs industriels. « C’est-à-dire des produits pour lesquels la matrice originelle d’un aliment (une céréale, pomme de terre …) a été dénaturée pour y ajouter quantité d’additifs sans lien avec les vitamines, minéraux et nutriments ». 

Manger « naturel »

Et Nicolas Aubineau d’ajouter que « tous les produits ultra-transformés sont concernés ». Ils sont vides de vitamines mais pas de graisses et autres sucres, à l’image des sodas et des gâteaux industriels sucrés. Le conseil de ce spécialiste : « consommez des aliments qui soient le plus naturel et frais possible ».  

  • Source : Interview de Nicolas Aubineau, 22 août 2025

  • Ecrit par : David Picot - Edité par Vincent Roche

Fournitures scolaires : attention aux substances nocives
Lire la suite
Qu’appelle-t-on un aliment à calories vides ?
Lire la suite
Crises d’asthme : 7 recommandations pour éviter le pic de la rentrée
Lire la suite
5 conseils pour prolonger son bronzage
Lire la suite
Pourquoi ne rit-on pas quand on se chatouille soi-même ?
Lire la suite
Quel est ce fruit qui vient d’obtenir une allégation de santé de la Commission européenne ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

SUIVANTE

Bébé : savez-vous vraiment utiliser le liniment ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils