Qu’appelle-t-on un aliment à calories vides ?

Entre 1 800 et 2 600 calories par jour, selon que l’on soit un homme ou une femme… Voici ce que préconisent les spécialistes pour nos apports nutritionnels conseillés (ANC) quotidiens. Mais attention, car il y aurait des calories… vides !

Tous les aliments renferment des calories. Celles-ci ont la capacité d’être converties en énergie par l’organisme. Certains en fournissent bien plus que d’autres, avec plus ou moins de bénéfices pour le corps.

Pas de vitamines

Comme nous le précise Nicolas Aubineau, diététicien-nutritionniste, « les aliments à calories vides caractérisent ceux qui nous amènent des calories sans que celles-ci soient intéressantes sur le plan nutritionnel. Ils n’apportent pas de valeur ajoutée à la cellule. Autrement dit, « ils sont pauvres voire dépourvus de vitamines, de minéraux et de nutriments ». Ce qui donne finalement des aliments « peu ou pas assimilés par notre organisme et potentiellement ensuite mal digérés ».

Des graisses et du sucre

Il cite l’exemple « typique » des gâteaux apéritifs industriels. « C’est-à-dire des produits pour lesquels la matrice originelle d’un aliment (une céréale, pomme de terre …) a été dénaturée pour y ajouter quantité d’additifs sans lien avec les vitamines, minéraux et nutriments ».

Manger « naturel »

Et Nicolas Aubineau d’ajouter que « tous les produits ultra-transformés sont concernés ». Ils sont vides de vitamines mais pas de graisses et autres sucres, à l’image des sodas et des gâteaux industriels sucrés. Le conseil de ce spécialiste : « consommez des aliments qui soient le plus naturel et frais possible ».