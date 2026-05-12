Que penser des aliments allégés en matières grasses ?

« Sans matières grasses » ou « allégé en matières grasses »… De telles allégations nutritionnelles présentes sur quantités de produits alimentaires constituent-elles vraiment une panacée ? Ou un mirage ? Eléments de réponse.

Du beurre, des yaourts, des saucisses ou encore des lardons fumés… Les produits allégés ou pauvres en matières grasses foisonnent dans les rayons des supermarchés, comme autant de « promesses santé ». Lesquelles ne sont pas toujours tenues.

Une information sur le produit…

Comme toutes les allégations nutritionnelles – sel, sucres… – celles liées aux matières grasses demeurent soumises à des règles très strictes, relatives à la composition du produit en question. A savoir, comme le rapportent les autorités sanitaires :

« sans matière grasse » : l’aliment contient moins de 0,5g de lipides pour 100g ou 100mL de produit;

« allégé en matières grasses » : il contient au minimum 30 % de matières grasses en moins qu’un produit similaire ;

« pauvre en matières grasses » : il ne contient pas plus de 3g de lipides pour 100g ou 1,5g pour 100 mL de produit.

… qui ne dit pas tout !

Certes, il s’agit là d’informations intéressantes sur les produits. En revanche, elles doivent être prises avec d’infinies précautions. Et ce pour au moins deux raisons :

il n’existe aucun aliment-miracle. « L’important, c’est surtout l’équilibre de notre alimentation sur la semaine. Un aliment en particulier ne remplacera pas les apports d’une alimentation variée et équilibrée», lit-on sur le site mangerbouger.fr.

« Attention à ce qui n’est pas dit », préviennent les autorités sanitaires ! Et pour cause, un produit estampillé « allégé en matières grasses» peut renfermer par ailleurs, une plus forte teneur en sel, par exemple. « Il est souvent trompeur de réduire un aliment à l’une de ses composantes nutritionnelles », poursuivent-elles.

Les fameux additifs…

D’une manière générale, les allégations nutritionnelles ne constituent donc pas les seules informations intéressantes sur la composition d’un produit. Lisez soigneusement la liste des ingrédients ! Ces derniers y sont répertoriés par ordre décroissant de poids. Et n’oubliez pas : plus la liste est longue, plus le produit a été transformé et contient d’additifs. Ceux qui, notamment, permettent de réduire les teneurs en matières grasses.