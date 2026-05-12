Que penser des aliments allégés en matières grasses ?

Du beurre, des yaourts, des saucisses ou encore des lardons fumés… Les produits allégés ou pauvres en matières grasses foisonnent dans les rayons des supermarchés, comme autant de « promesses santé ». Lesquelles ne sont pas toujours tenues.
Comme toutes les allégations nutritionnelles – sel, sucres… – celles liées aux matières grasses demeurent soumises à des règles très strictes, relatives à la composition du produit en question. A savoir, comme le rapportent les autorités sanitaires :
Certes, il s’agit là d’informations intéressantes sur les produits. En revanche, elles doivent être prises avec d’infinies précautions. Et ce pour au moins deux raisons :
D’une manière générale, les allégations nutritionnelles ne constituent donc pas les seules informations intéressantes sur la composition d’un produit. Lisez soigneusement la liste des ingrédients ! Ces derniers y sont répertoriés par ordre décroissant de poids. Et n’oubliez pas : plus la liste est longue, plus le produit a été transformé et contient d’additifs. Ceux qui, notamment, permettent de réduire les teneurs en matières grasses.
Source : mangerbouger.fr
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
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