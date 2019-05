En France, entre 3,5% et 5,6% des enfants d’âge scolaire seraient concernés par un Trouble du Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDAH). Loin de caractériser l’enfant simplement turbulent, ce trouble répond à un diagnostic posé par un professionnel tel qu’un psychiatre ou un neuropsychologue. Reste ensuite à savoir adapter son comportement de parent…

Un déficit attentionnel implique pour l’enfant des difficultés à maintenir une attention constante. « Il lui est aussi compliqué de se concentrer sur deux tâches simultanées », souligne Valérie P. psychologue, près de Nantes. « Il se laisse enfin facilement distraire par des bruits, conversations et autres mouvements qui vont l’interrompre dans cette tâche. »

A ses côtés, « l’approche ne doit jamais être frontale mais plutôt bienveillante », poursuit-elle. Avec également un système plutôt basé sur la récompense que la sanction. Un exemple : « il est préférable de lui dire : ‘si tu fais ci, tu auras le droit d’aller là. Plutôt que : ‘si tu ne fais pas ci, tu n’iras pas là’ ». Pour le parent, la consigne est la même mais l’approche et le ressenti de l’enfant seront différents.

Une consigne à la fois…

Et puisqu’il est question de consignes, « inutile d’en formuler plusieurs à la fois ». Du style : ‘monte dans ta chambre, range tes affaires et couche-toi’. La psychologue poursuit : « donnez consigne par consigne. Et assurez-vous que la première soit réalisée avant de passer à la suivante. Et de préférence, ajoutez-y un contact visuel voire tactile. Il la recevra mieux ». Et le cas échéant, demandez-lui de reformuler la consigne en question histoire de s’assurer qu’il l’a bien comprise.

Pour les devoirs, optez pour un endroit calme, avec le moins possible de sollicitations extérieures, visuelles ou sonores. Lisez-lui les consignes à haute voix. Vous faciliterez ainsi leur compréhension. Et d’une manière générale, encouragez-le à demander des explications s’il n’a pas compris telle ou telle chose.