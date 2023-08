Quels fruits et légumes renferment le plus d’eau ?

Vous avez soif et souhaitez varier les plaisirs au-delà d’un grand verre d’eau fraîche ? Saviez-vous que vous pouviez aussi miser sur les… fruits et les légumes ! A l’exception des fruits secs, tous renferment de l’eau. Certains plus que d’autres. Lesquels ?

D’une manière générale et selon la table de composition nutritionnelle des aliments (Ciqual) de l’Anses, un fruit cru renferme en moyenne 84,5g d’eau pour 100g. Et un légume ? 88,3g pour 100g. La palme toutes catégories confondues revenant au concombre avec 96,8g d’eau pour 100g.

De l’eau au marché !

Au marché, vous pouvez également miser sur la tomate (94,1g d’eau pour 100g) et la courgette (93,1g). Dans votre salade, ajoutez quelques grappes de céleri branche (93,4g). Et pour votre dessert, comptez sur le triptyque orange (91,6g), pastèque (91g), pamplemousse (83,3g), avec quelques fraises bien sûr (90,3g). Et pourquoi pas quelques cerises (85,7g), s’il en reste.

Sachez enfin, qu’au rayon des aliments de saison, la star représentée par le melon renferme tout de même 84,2g d’eau pour 100g. La pêche et autre nectarine se caractérisent aussi par leur richesse en eau avec respectivement 88,6g et 87,6g. Tout comme l’abricot (85,4g) et la classique pomme (85,5g pour la Gala). De quoi largement diversifier vos apports en eau estivaux, tout en satisfaisant les papilles.