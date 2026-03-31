Quels sont les bienfaits des herbes aromatiques ?

Persil, basilic, thym, romarin, coriandre, menthe… Les herbes aromatiques sont souvent utilisées pour relever le goût des plats. Mais au-delà de leur intérêt culinaire, elles possèdent aussi de véritables atouts nutritionnels.

Les herbes aromatiques sont riches en composés antioxydants, notamment des polyphénols, des flavonoïdes et des huiles essentielles. Ces substances contribuent à lutter contre le stress oxydatif, un phénomène impliqué dans le vieillissement cellulaire et le développement de nombreuses maladies chroniques. Le romarin, l’origan et le thym en particulier présentent une forte activité antioxydante.

Certaines herbes ont également des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Le thym et l’origan contiennent du thymol et du carvacrol, étudiés pour leurs effets sur certaines bactéries. Le romarin renferme de l’acide rosmarinique, associé à des effets anti-inflammatoires. La menthe poivrée, quant à elle, est reconnue pour ses effets digestifs, notamment dans les troubles fonctionnels intestinaux.

Sur le plan nutritionnel, les herbes fraîches apportent aussi des vitamines et des minéraux. Le persil est, par exemple, riche en vitamines C et K et en fer, même si les quantités consommées restent modestes dans l’alimentation courante.

En plus de leurs effets biologiques, les herbes aromatiques présentent un avantage indirect important : elles permettent de réduire l’ajout de sel en cuisine, ce qui contribue à une meilleure santé cardiovasculaire.

Fraîches ou lyophilisées ?

Les herbes fraîches contiennent davantage d’eau et conservent mieux certaines vitamines sensibles à la chaleur et à l’oxydation, comme la vitamine C. Leur arôme est généralement plus subtil. En revanche, elles se conservent peu de temps.

Les herbes séchées ou lyophilisées sont plus concentrées en composés aromatiques par gramme, puisque l’eau a été retirée. La lyophilisation – une technique de déshydratation à froid – permet de préserver relativement bien les arômes et une partie des composés bioactifs, mieux que le séchage à haute température. Certaines études montrent toutefois qu’une partie des vitamines et des huiles essentielles peut être altérée lors du séchage, en particulier si le stockage est prolongé ou exposé à la lumière.

En pratique, les deux formes ont leur intérêt. Les herbes fraîches sont intéressantes pour leur apport en micronutriments sensibles et pour leur fraîcheur aromatique. Les herbes séchées ou lyophilisées restent une excellente option, surtout hors saison, et conservent une grande partie de leurs composés antioxydants. Alors, ne vous privez pas du plaisir d’intégrer les herbes aromatiques dans vos assiettes !