Quels sont les jours de l’année où l’on se suicide le plus ?

Une étude portant sur plus d’1,7 million de suicides sur 28 ans, montre que le risque de passage à l’acte est plus élevé le lundi et le jour de l’An.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, plus de 70 000 personnes se sont suicidées dans le monde en 2019. Ce qui représente 1,3 % de la totalité des décès, plus que pour le paludisme, le VIH ou le cancer du sein. Le suicide est une cause majeure de décès prématuré, notamment chez les 15-29 ans (4e cause).

Afin de déterminer les jours les plus à risque de suicides dans le monde, des chercheurs ont analysé les données dans 740 localités dans 26 pays différents de 1971 à 2019. Au cours de cette période, les taux de suicide étaient les plus élevés en Corée du Sud, au Japon, en Afrique du Sud et en Estonie. Ils étaient les plus bas aux Philippines, au Brésil, au Mexique et au Paraguay. Dans tous les pays, le taux de suicide était plus élevé chez les hommes.

En tout, plus d’1,7 million de suicide ont été inclus dans l’étude. Selon les résultats publiés dans le British medical journal le 23 octobre, dans tous les pays étudiés, le risque de suicide était plus élevé le lundi – de 15 à 18 % – par rapport aux autres jours de la semaine. Le risque était également plus important dans tous les pays le Jour de l’An, en particulier chez les hommes. Les scientifiques avancent deux explications : le lundi pourrait être lié à une détresse due à la pression du travail en début de semaine et le Jour de l’an à une consommation d’alcool excessive.

Des programmes de prévention plus ciblés ?

Les week-ends influençaient-ils ces chiffres ? Les suicides étaient en effet les plus faibles les samedis et dimanches dans de nombreux pays d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Europe, mais augmentaient dans les pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, en Finlande et en Afrique du Sud. Quant à Noel, la tendance « variait avec des augmentations marginales pour les pays d’Amérique centrale et du Sud et l’Afrique du Sud, mais un risque généralement réduit pour les pays d’Amérique du Nord et d’Europe ».

Si les auteurs reconnaissent les limites de leur étude, comme une possible sous-déclaration du nombre de suicide, ils estiment que ces résultats « fournissent de nouvelles preuves scientifiques à l’échelle mondiale, qui peuvent aider à établir des programmes de prévention et de réponse au suicide plus ciblés liés aux jours fériés et au jour de la semaine ».