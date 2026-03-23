Accueil » Santé Publique » Qu’est-ce que le syndrome post-réanimation ?
De reportages en articles de presse, la pandémie de Covid-19 a braqué les projecteurs sur les services de réanimation des hôpitaux, où des milliers de patients en détresse respiratoire ont été pris en charge. Ils ont ainsi bénéficié de soins médicaux complexes qui peuvent causer un syndrome post-réanimation (PICS pour post-intensive care syndrome), potentiellement difficile à surmonter.
Certains facteurs semblent prédisposer certains patients à la survenue d’un syndrome post-réanimation. En particulier, les personnes :
Ce syndrome « désigne ainsi un ensemble de symptômes qui apparaissant dans les 12 mois après une hospitalisation en réanimation, voire au-delà », précise la Haute Autorité de Santé (HAS). Ils peuvent être de nature très diverse :
Ce syndrome entraîne donc « des conséquences parfois considérables sur la qualité de vie des patients, leur autonomie et leur réinsertion socioprofessionnelle, précise la HAS. Les données disponibles indiquent que 12 mois après leur sortie de réanimation, entre 30 % et 45 % des patients ne sont pas en mesure de reprendre leur activité professionnelle ».
Comment éviter le syndrome post-réanimation ? « La HAS recommande de repérer les patients présentant un ou plusieurs facteurs prédisposant au PICS et de prévenir son apparition par la mise en place de mesures spécifiques comme la prévention et le traitement du delirium en vue de réduire les conséquences des troubles cognitifs après le séjour en réanimation. »
Source : Haute Autorité de Santé (HAS) - J. Le Marec, Youenn Jouan, S. Ehrmann, C. Salmon Gandonnière. Le syndrome post-réanimation. La Revue de Médecine Interne, 2021,
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.