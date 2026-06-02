Accueil » Nutrition » Troubles du comportement alimentaire » Qu’est-ce que l’hyperphagie boulimique, le plus courant des troubles des conduites alimentaires ?
Manger sans réussir à s’arrêter ? Se sentir honteux ou isolé face à des pertes de contrôle alimentaire ? Avoir l’impression d’être « accro à la nourriture » ? Et si ces expériences étaient le signe d’un trouble de santé mentale ? À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation aux troubles des conduites alimentaires (TCA) mardi 2 juin, la Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB, société savante de référence), en partenariat avec la Fédération Nationale des Associations liées aux TCA (FNA-TCA), organise du 1er au 7 juin 2026 une semaine nationale consacrée à l’hyperphagie boulimique et aux accès hyperphages. En […]
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