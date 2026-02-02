Qu’est-ce qu’une hémorragie sous-conjonctivale ?

Une tache rouge vif sur le blanc de l'œil. Malgré son aspect spectaculaire, l'hémorragie sous-conjonctivale est en réalité totalement bénigne et sans aucun danger pour la vision. Quelles en sont les causes et comment la traiter ?

L’hémorragie sous-conjonctivale est une affection ophtalmologique extrêmement fréquente. Elle se caractérise par une rougeur oculaire parfois très étendue, pouvant remplacer tout le blanc de l’œil. Cette coloration rouge vif est due à la présence de sang sous la conjonctive, cette fine pellicule transparente qui recouvre la surface du globe oculaire.

Deux principales causes peuvent expliquer une hémorragie sous-conjonctivale :

Un traumatisme de la surface oculaire : un simple frottement vigoureux de l’œil peut parfois suffire, tout comme une intervention chirurgicale récente (cataracte par exemple).

: un simple frottement vigoureux de l’œil peut parfois suffire, tout comme une intervention chirurgicale récente (cataracte par exemple). Une poussée d’hypertension artérielle : l’augmentation soudaine de la pression dans les petites artères qui irriguent la surface du globe oculaire peut entraîner leur rupture.

Par ailleurs, le saignement peut être plus important chez une personne qui prend des anticoagulants ou des fluidifiants sanguins comme l’aspirine.

Inesthétique… mais sans danger

Malgré son aspect impressionnant qui peut inquiéter, l’hémorragie sous-conjonctivale est une atteinte absolument bénigne, sans danger pour la fonction visuelle. Anatomiquement, le sang ne peut pas recouvrir la cornée, puisque la conjonctive s’arrête au niveau du pourtour de la cornée, appelé limbe cornéen

Quant au traitement… il n’existe pas. Aucun collyre ne permet de venir à bout de l’hémorragie sous-conjonctivale. Seul le temps sera votre allié. Le sang va se dégrader progressivement, comme n’importe quel saignement sous-cutané