Qu'est-ce qu'une hémorragie sous-conjonctivale ?
L’hémorragie sous-conjonctivale est une affection ophtalmologique extrêmement fréquente. Elle se caractérise par une rougeur oculaire parfois très étendue, pouvant remplacer tout le blanc de l’œil. Cette coloration rouge vif est due à la présence de sang sous la conjonctive, cette fine pellicule transparente qui recouvre la surface du globe oculaire.
Deux principales causes peuvent expliquer une hémorragie sous-conjonctivale :
Par ailleurs, le saignement peut être plus important chez une personne qui prend des anticoagulants ou des fluidifiants sanguins comme l’aspirine.
Malgré son aspect impressionnant qui peut inquiéter, l’hémorragie sous-conjonctivale est une atteinte absolument bénigne, sans danger pour la fonction visuelle. Anatomiquement, le sang ne peut pas recouvrir la cornée, puisque la conjonctive s’arrête au niveau du pourtour de la cornée, appelé limbe cornéen
Quant au traitement… il n’existe pas. Aucun collyre ne permet de venir à bout de l’hémorragie sous-conjonctivale. Seul le temps sera votre allié. Le sang va se dégrader progressivement, comme n’importe quel saignement sous-cutané
Source : sos-oeil.fr
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emanuel Ducreuzet
