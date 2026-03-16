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Cancer colorectal : le kit de dépistage, comment ça marche ?

16 mars 2026

Le test de dépistage du cancer colorectal est un moyen efficace pour détecter un cancer à un stade précoce voire une lésion précancéreuse. Chaque année près de 2,5 millions de personnes se font dépister grâce à ce test à réaliser chez soi en quelques minutes.

A l’occasion de Mars Bleu, faisons le point sur le dépistage du cancer colorectal. Plus précisément sur le kit de dépistage. Vous le savez, un dépistage régulier permet de détecter un cancer le plus tôt possible. Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, troisième chez l’homme. En 2023, 47 582 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Chaque année, près de 17 000 personnes en meurt.

Le dépistage du cancer colorectal – la recherche de sang dans les selles – est recommandé tous les deux ans pour les femmes et les hommes de 50 à 74 ans, sans symptômes (douleurs abdominales, troubles digestifs, présence de sang dans les selles), ni antécédents (familiaux et personnels). Pour réaliser le test, il faudra vous procurer un kit de dépistage, auprès de votre pharmacien, de votre généraliste, en ligne sur le site monkit.depistage-colorectal.fr. Le kit peut aussi être envoyé directement à votre domicile en même temps que la deuxième relance. Cet envoi ne concerne que les personnes ayant participé au moins à l’une des trois précédentes campagnes de dépistage organisé.

Les étapes du test

Le test peut être réalisé facilement, chez soi, en moins de 5 minutes. Il se compose d’un mode d’emploi, d’une fiche d’identification, du nécessaire pour réaliser le test et de l’enveloppe de retour.

La lettre d’invitation au dépistage du cancer colorectal comporte deux étiquettes : une grande préremplie avec vos informations et une petite. Il vous faudra coller la grande étiquette sur la fiche d’identification – dont une partie est à remplir par vos soins – et remplir la petite en y inscrivant la date du test. Puis, collez-la sur le tube. Vous n’avez pas reçu de courrier d’invitation ? Il vous faudra seulement remplir vous-même la fiche d’identification et ajouter vos nom et prénoms sur la petite étiquette destinée au tube.

Puis, passez au test en lui-même. D’abord collez sur la lunette des toilettes la feuille de recueil des selles. Pour que le test soit réussi, elles ne doivent en aucun être en contact avec un liquide, de l’urine ou de la javel. Une fois que vous serez allé à la selle, ouvrez le tube et munissez-vous de la tige. Grattez la surface des selles à plusieurs endroits, la partie striée de la tige doit en être recouverte. Puis replacez la tige dans le tube, rebouchez-le bien et secouez-le énergiquement. Glissez le tube dans le sachet de protection puis placez le sachet dans l’enveloppe T avec la fiche d’identification datée et complétée.

L’enveloppe doit être postée dans les 24 heures qui suivent la réalisation du test. Il est aussi recommandé de poster le kit du dimanche au vendredi (et jamais la veille d’un jour férié).

Les résultats vous seront envoyés, ainsi qu’à votre médecin, dans les 15 jours qui suivent le test par courrier. Si vous souhaitez les recevoir par mail, inscrivez-vous sur le site www.resultat-depistage.fr.

  • Source : Inca, ARS des Hauts-de-France

  • Ecrit par : Dorothée Duchemin – Edité par Emmanuel Ducreuzet

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