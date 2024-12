RECYPEN : 1er programme de recyclage des stylos injecteurs pré-remplis

La prise en charge du diabète repose sur l’utilisation de stylos injecteurs pré-remplis. Ainsi chaque année, plus de 84 millions de stylos sont utilisés en France. Autant de déchets nuisibles à l’environnement. Mais aujourd’hui un programme expérimental lancé dans 4 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Haut-de-France, Occitanie) propose justement le recyclage des stylos injecteurs pré-remplis jetables.

Un geste vital pour l’environnement

La prise en charge des patients souffrant d’un diabète et dits « insulino-traités » nécessite l’utilisation de stylos injecteurs pré-remplis. Au total, plus de 84 millions de stylos sont utilisés chaque année en France, ce qui représente 1 500 tonnes de plastique. C’est dire si le recyclage des déchets induits par ces stylos est crucial pour l’environnement et permet ainsi de diminuer l’usage de plastiques neufs. Lancée dans quatre régions françaises, l’expérimentation Recypen est portée par les laboratoires Sanofi et Lilly, ainsi que l’éco-organisme national qui collecte et traite les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASTRI). Elle ambitionne de structurer une filière spécifique de collecte et de recyclage des stylos injecteurs pré-remplis.

Sensibiliser les patients au recyclage

« Aujourd’hui, les stylos d’insuline usagés suivent des trajectoires variées », explique Damien Conzatti, responsable des relations entreprises à la Fédération Française des Diabétiques (FFD). « Beaucoup finissent par erreur ou méconnaissance dans la poubelle classique, tandis que d’autres sont jetés dans les boîtes jaunes Dastri, ce qui complique leur gestion. » Pour optimiser cette collecte, la FFD joue un rôle clé en informant les patients sur les bonnes pratiques. « Retirer systématiquement l’aiguille et la jeter dans une boîte Dastri est essentiel. Quant aux stylos, ils peuvent maintenant bénéficier de filières spécifiques de recyclage. » Damien Conzatti rappelle que chaque dispositif médical doit être traité de manière adaptée pour limiter son impact sanitaire et environnemental tout en limitant les contraintes au quotidien pour les patients.

Valoriser les déchets

Laurence Bouret est déléguée générale de Dastri. « Créée il y a une décennie par les industriels de la santé, Dastri a pour mission d’organiser et de financer la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) produits par les patients. Ces déchets incluent les stylos d’injection, seringues, et autres dispositifs perforants utilisés par les patients à domicile. Traditionnellement, ces dispositifs médicaux étaient incinérés. Le programme Recypen, lancé à titre expérimental dans quatre régions françaises, marque une avancée majeure : il permet pour la première fois le recyclage de ces déchets. »

Laurence Bouret nous en dit plus sur le programme Recypen. « Pour la phase pilote, Dastri a équipé 7 000 pharmacies avec des kits de collecte. Selon un baromètre Ifop, 73 % des pharmaciens saluent cette initiative, témoignant d’un intérêt croissant pour les enjeux environnementaux. L’expérimentation explore aussi des usages innovants des plastiques recyclés, avec l’ambition de les réintégrer dans le circuit médical. Entièrement gratuit, Recypen pourrait s’étendre à l’échelle nationale si les résultats sont concluants, contribuant ainsi à préserver les ressources non renouvelables. »

Des pharmaciens en première ligne

Michel Dalegre est pharmacien adjoint à la Pharmacie du Plateau, à Bourg-en-Bresse. « C’est une excellente initiative, car beaucoup de patients hésitent à jeter ces stylos à la poubelle après avoir rapporté leurs aiguilles dans les boîtes Dastri prévues à cet effet. Certains glissent déjà les stylos dans ces boîtes, ce qui les remplit très vite. Les pharmaciens, habitués à gérer la collecte des aiguilles depuis de nombreuses années, pourront aisément s’impliquer dans ce dispositif. Il suffira simplement, lors des commandes de boîtes jaunes, de prévoir quelques cartons supplémentaires pour les stylos. »

Plus d’informations : www.dastri.fr