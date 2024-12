Renouer avec son ex : les bonnes questions à se poser

Renouer avec son ex, pour simplement reprendre contact ou en vue de se remettre ensemble, reste soumis à de nombreuses questions qu’il est important de se poser ! Etat des lieux avec une spécialiste de la question.

Renouer avec un ex constitue-t-il une bonne ou une mauvaise idée ? Thérapeute de couple, Florence Peltier distingue deux situations : « celle où l’on est à nouveau en couple et l’on cherche à renouer avec une liaison passée, de celle où l’on envisage de revenir en couple avec son ex ».

Dans le premier cas, l’appel du pied peut passer par un like sur les réseaux sociaux voire un sms… Se manifester auprès d’un ex pour savoir ce qu’il ou elle est devenu.e, peut prendre différentes formes. « C’est une source de conflit au sein des couples », constate la spécialiste. Dans tous les cas, « lorsque l’on est en couple, le fait de vouloir renouer ainsi, doit poser question sur justement, le couple actuel », explique-t-elle. « Pourquoi ai-je envie de garder contact et de revenir avec lui ou elle ? C’est une question importante à se poser ».

Retomber dans des travers

La situation sera différente bien sûr, s’il existe une envie d’un côté ou des deux, de se remettre ensemble, après une liaison passée. Une bonne idée ? Dans sa patientèle, Florence Peltier ne cache pas que « cela n’est pas si fréquent ». Elle poursuit : « l’avantage, c’est que chacun connaît l’autre. L’inconvénient, c’est de revenir dans des travers… », pose-t-elle.

Agir en équipe

La thérapeute insiste sur l’importance de « consolider les fondations » de cette relation. Et pour cela, « il ne faut pas avoir peur d’affronter les sujets qui fâchent, les non-dits… Comme une infidélité, par exemple. » Et là encore, tout commence par des questions à se poser : « quelles erreurs avons-nous faites ? Comment les a-t-on gérées ? Si elles reviennent, comment mieux les appréhender ? Il s’agit vraiment de constituer une équipe et de se donner un contrat pour mieux fonctionner, y compris lors d’un conflit ».

Se fixer des règles

Tout contrat comporte des règles. Le travail prend trop de place au point d’avoir essoré la relation passée ? L’une de ces règles pourrait ainsi prendre la forme d’une « soirée couple », organisée à intervalles réguliers. Une fois tous les 15 jours, par exemple. « On se pose, on discute, on s’accorde du temps », poursuit-elle.

Pas une fuite

Au-delà, pas question non plus de renouer pour de mauvaises raisons : la peur de la solitude, l’envie de réparer quelqu’un chose voire – plus malsain – pour l’argent ! Adepte du tableau en double colonne avec les avantages d’un côté et les inconvénients de l’autre, Florence Peltier recommande ainsi d’oublier cette envie, si l’une de ses raisons y apparaît… Et de conclure : « il faut vraiment envisager cette relation avec le sentiment d’avancer et non pas de revenir en arrière. Cela ne doit pas être la fuite de quelque chose… »