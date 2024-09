Rentrée : à quel âge commencer le sport ?

Pour ses bienfaits sur la santé et le développement psycho-social, l’activité physique constitue un indispensable compagnon de l’enfant. Quand commencer ? Etat des lieux en cette rentrée sportive, olympique et paralympique.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a formulé des recommandations précises concernant la durée minimale d’activité physique, au quotidien, selon l’âge de l’enfant. Et même du… nourrisson puisque l’institution onusienne préconise, pour ceux qui ne sont pas encore mobiles, de les mettre chaque jour – en plusieurs fois – au moins 30 minutes en position ventrale. Ceci de façon à les solliciter par le jeu.

Jusqu’à 5 ans

D’une manière générale, jusqu’à l’âge de cinq ans, les recommandations en termes d’activités physiques quotidiennes atteignent au moins 3 heures, quels qu’en soient le type et l’intensité. Au programme : des jeux actifs, de la marche, de la course, des sauts, des lancers, des jeux d’équilibre, etc. Avec, à partir de 3-4 ans, l’intégration d’une heure d’activité modérée à intense, chaque jour.

6-7 ans

Le sport en club reste très rarement pratiqué avant l’âge de 4-5, dans la mesure où peu de fédérations sportives proposent des licences aux enfants en très bas âge. S’il reste difficile de déterminer un âge précis pour débuter, retenons que « 6 ou 7 ans paraît raisonnable, à raison de 2 à 3 heures par semaine », lit-on dans un rapport du Haut Conseil de la Santé publique consacré au développement de l’enfant.

Le plaisir comme moteur

Les auteurs fixent toutefois une forme de condition : « conserver un caractère ludique excluant à cet âge et d’ailleurs jusqu’à 9 ans, la compétition ». A cet âge, « les enfants doivent tout simplement jouer », appuie la psychologue girondine Laurence Roque-Barret. Et pour cause, quel que soit l’âge d’ailleurs, le moteur doit rester le plaisir, l’amusement et la détente.

Forum des associations

Et si votre enfant hésite entre différentes pratiques, proposez-lui du multisports. Il découvrira ainsi plusieurs activités et pourra demain, se diriger plus volontiers vers l’une ou l’autre. En cette rentrée, profitez d’ailleurs du forum des associations, proche de chez vous. Il constitue l’endroit idéal pour bénéficier d’un panorama exhaustif des disciplines proposées sur votre territoire.