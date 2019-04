Ce 29 avril, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) publie dans un rapport ses recommandations pour lutter contre l’antibiorésistance. Et freiner la progression de ce grave fléau dans les années à venir.

Ce 29 avril, l’OMS relaie un rapport demandant « des actes immédiats, coordonnés et ambitieux pour éradiquer la résistance antimicrobienne », détaille le Groupe de coordination interinstitutions des Nations Unies sur la résistance aux antibiotiques, à l’initiative de ce document. L’OMS souhaite réunir la santé de l’Homme, de l’animal et l’environnement autour d’un même axe de réflexion.

Veille, technologie, agriculture. Les auteurs du rapport préconisent de prioriser les plans développés à l’échelle de chaque pays. Autres recommandations, mettre en place des systèmes de veille et de régulation « pour un usage responsable et prudent des molécules antimicrobiennes ». Mais aussi investir davantage de moyens alloués à la recherche, et permettre ainsi le développement de nouvelles technologies, alternatives pour combattre l’antibiorésistance.

Enfin, il s’agit de réguler en priorité l’usage des antibiotiques dans le secteur agricole. Là où ces agents sont utilisés pour stimuler la croissance des plantes.

« Si aucune démarche concrète n’est effectuée, [ce fléau] provoquera 10 millions de décès chaque année d’ici à 2050. » L’impact est aussi économique : les dégâts associés à la résistance antimicrobienne pourraient créer « une crise aussi intense que celle de 2008-2009 ».

« De plus en plus de maladies, notamment des infections respiratoires, des infections sexuellement transmissibles, des infections urinaires restent incurables. » Cette absence de traitement plonge les équipes médicales dans l’urgence, d’autant que « les procédures sont de plus en plus risquées, et que l’accès à l’alimentation est de plus en plus précaire ».

A noter : actuellement, 700 000 victimes décèdent chaque année des suites d’une maladie résistance aux antibiotiques, dont 230 000 de la tuberculose.