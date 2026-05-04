Rétrécit-on vraiment en vieillissant ?

Ce n’est pas une impression : plus nous vieillissons, plus notre taille diminue. Perdre quelques centimètres avec l'âge est tout à fait normal. Mais une perte importante peut être le signe d'une fragilisation des os qu'il ne faut pas ignorer.

Vous avez l’impression de ne plus être aussi grand qu’à 20 ans ? Rien d’étonnant. À partir de la quarantaine, le corps se transforme, et la taille peut effectivement diminuer.

Plusieurs mécanismes expliquent cette perte de hauteur progressive.

Le premier, et le plus important, concerne les os. Avec l’âge, la densité osseuse diminue, et les vertèbres peuvent se tasser, voire développer de micro-fractures appelées fractures de compression. Résultat : la colonne vertébrale raccourcit, et avec elle, toute votre silhouette.

Par ailleurs, entre chaque vertèbre se trouvent des disques intervertébraux, sortes de coussins amortisseurs. Ils s’aplatissent naturellement au fil du temps. Et à mesure qu’ils s’amincissent, l’espace qu’ils occupent entre les vertèbres diminue.

Comme votre colonne vertébrale est composée de nombreuses vertèbres et de disques empilés les uns sur les autres, une petite perte au niveau de chaque disque peut entraîner une réduction notable de la hauteur totale.

L’affaiblissement des muscles (notamment au niveau du dos et du tronc), peut aussi jouer sur votre posture.

Quelle perte est normale ?

Perdre entre 1 et 2,5 cm au cours de sa vie relève de l’usure naturelle. Rien d’alarmant.

En revanche, en perdre davantage, c’est une autre histoire. A la clinique de Cleveland, la rhumatologue Abby Abelson le dit sans détour : « j’ai eu des patients qui avaient perdu 5 à 10cm, et qui pensaient que c’était une conséquence normale du vieillissement. Mais ce n’est pas le cas. »

Une perte aussi importante peut signaler une ostéoporose, maladie qui fragilise les os et augmente considérablement le risque de fractures (notamment de la hanche, du poignet et de la colonne). Le problème : beaucoup de personnes ne réalisent rien jusqu’à ce qu’une fracture survienne.

Comment préserver sa taille… et ses os

On ne peut pas arrêter le temps, mais on peut agir. Les bons réflexes s’adoptent idéalement tôt, et leurs effets se ressentent sur le long terme.

Miser sur le calcium est essentiel : la plupart des adultes devraient viser au moins 1 000 mg par jour, via l’alimentation ou des compléments. Rester physiquement actif est tout aussi important : la marche, la course, la musculation… aident à maintenir la densité osseuse. Arrêter de fumer et limiter l’alcool sont deux autres leviers concrets, car ces deux habitudes accélèrent la perte osseuse.

Enfin, des médicaments existent pour les personnes déjà atteintes d’ostéoporose, mais ils ne remplacent pas les habitudes de vie.