Santé cardiaque : ces 3 petits changements quotidiens qui réduisent les risques

Une nouvelle étude révèle de manière très précise quels petits changements quotidiens pourraient réduire significativement le risque de problèmes cardiaques majeurs. Combien de minutes supplémentaires faut-il dormir chaque nuit, quelles quantités de légumes ajouter dans l’assiette ? Réponses.

Un travail de la Société européenne de cardiologie vient de démontrer qu’il n’est pas nécessaire de bouleverser complètement son mode de vie pour améliorer sa santé cardiovasculaire. L’étude, publiée le 24 mars 2026 dans l’European Journal of Preventive Cardiology, a suivi plus de 53 000 adultes pendant huit ans.

La durée du sommeil des participants et leur activité physique ont été mesurées objectivement grâce à des appareils portables, tandis que l’analyse de l’alimentation a été assurée par un questionnaire de fréquence alimentaire. Une alimentation de meilleure qualité impliquait une consommation plus élevée de légumes, fruits, poissons, produits laitiers, céréales complètes et huiles végétales, et une consommation plus faible de céréales raffinées, viandes transformées, viandes rouges non transformées et boissons sucrées.

Les conclusions sont frappantes et très précises : il suffirait de dormir 11 minutes supplémentaires chaque nuit, de pratiquer 4,5 minutes d’activité physique modérée à intense en plus de façon quotidienne et de consommer un quart de tasse de légumes en plus par jour pour réduire de 10 % le risque d’accidents cardiovasculaires majeurs, comme les infarctus du myocarde, les AVC ou l’insuffisance cardiaque.

Pour les auteurs, la combinaison optimale consisterait à dormir huit à neuf heures par nuit, à pratiquer plus de 42 minutes d’activité physique et à avoir une alimentation équilibrée. Respecter ces prérequis abaisserait de 57 % le risque d’événements cardiovasculaires majeurs, par rapport aux personnes ayant les habitudes les moins saines.

Facile à mettre en place

« Nous montrons que combiner de petits changements dans quelques domaines de notre vie peut avoir un impact positif étonnamment important sur notre santé cardiovasculaire, explique le Dr Nicholas Koemel, auteur principal de l’étude et chercheur à l’Université de Sydney. C’est une nouvelle très encourageante, car faire quelques petits changements combinés est probablement plus réalisable et durable pour la plupart des gens que d’essayer de modifier radicalement un seul comportement. »

Si de nombreux travaux ont déjà montré l’intérêt de l’activité physique, du sommeil et de l’alimentation pris séparément, l’intérêt majeur de cette étude est de considérer nos comportements ensemble, car dans la vie quotidienne, ils s’influencent mutuellement :

un mauvais sommeil perturbe les hormones de l’appétit, influençant ce que nous mangeons et nous incitant à manger davantage ;

l’activité physique améliore la qualité du sommeil ;

le manque de sommeil peut réduire l’activité physique en raison de la fatigue ;

la qualité de l’alimentation affecte le sommeil et les niveaux d’énergie nécessaires à l’activité physique…