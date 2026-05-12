Sieste chez les seniors : dormir trop longtemps peut être le signe d’un problème de santé

Faire une petite sieste l'après-midi permet de recharger les batteries. Mais chez les personnes âgées, des habitudes de sieste inhabituelles - comme le fait de dormir longtemps ou le matin - pourraient révéler bien davantage qu'une simple fatigue passagère.

Entre 20 et 60 % des seniors font la sieste. Si un sommeil occasionnel peut être réparateur, une sieste diurne excessive chez les personnes âgées a déjà été associée à de nombreux problèmes de santé. Malgré ces liens, la relation entre la sieste et la santé des personnes âgées reste peu étudiée.

Dans une étude américaine publiée dans JAMA Network Open, des chercheurs du Mass General Brigham (Boston) et de la Rush University Medical Center (Chicago) ont voulu combler cette lacune et ont suivi plus de 1 300 seniors pendant près de 20 ans.

Chacun des participants a été équipé d’un bracelet connecté mesurant ses activités au quotidien. Pendant dix jours, ces dispositifs ont enregistré objectivement les habitudes de repos (durée, fréquence, moment de la journée…) sans se fier aux seules déclarations des volontaires, souvent imprécises.

Résultat : les siestes longues, fréquentes et matinales sont associées à un risque de décès plus élevé. Concrètement, chaque heure supplémentaire de sieste par jour correspond à environ 13 % de risque de mortalité en plus. Et les personnes qui font la sieste le matin présentent un risque 30 % plus élevé que celles qui se reposent l’après-midi.

Selon les auteurs, « les siestes excessives chez les personnes âgées sont souvent associées à une neurodégénérescence, aux maladies cardiovasculaires et à une morbidité accrue. Ces siestes sont donc susceptibles d’indiquer une maladie sous-jacente, une affection chronique, des troubles du sommeil ou une dérégulation du rythme circadien. »

L’intérêt de cette étude réside surtout dans ses implications pratiques. Les bracelets connectés, déjà très répandus, pourraient devenir de véritables outils de surveillance médicale chez les seniors. Détecter précocement des changements dans les habitudes de sommeil diurne permettrait d’intervenir plus tôt, avant que la santé ne se dégrade sérieusement.