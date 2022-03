Santé mentale des ados : le droit d’en parler

Pour soutenir et aider les adolescents en situation de souffrance psychique, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la campagne #JenParleA se poursuit. Objectif : libérer la parole.

Deux ans de pandémie de Covid-19 ont usé le moral de tous. Les adolescents, qui traversent déjà une période de vie pas facile, sont loin d’être épargnés. Ce que confirment les professionnels de l’Education nationale, les pédiatres et pédopsychiatres ainsi que les passages aux urgences pour troubles de l’humeur, gestes et idées suicidaires. Lesquels atteignent depuis le début de l’année 2022 des niveaux élevés, comparables à ceux observés début 2021 voire supérieurs chez les 15-17 ans.

C’est pour apporter un soutien à ces jeunes que la campagne de sensibilisation #JenParleA avait été initiée en juin 2021. Elle se poursuit encore jusqu’en juin 2022. Le but : « prévenir l’apparition et l’installation de troubles psychiques chez les adolescents en favorisant la recherche d’aide par l’ouverture du dialogue et en facilitant l’accès à des dispositifs d’écoute et d’orientation, en particulier Fil Santé Jeunes ».

Affiches, films, podcasts…

Initialement lancée en juin 2021, cette campagne a été bien accueillie par les jeunes. Pour preuve : le nombre de visites quotidiennes sur le site Fil Santé Jeunes a augmenté de 67% selon l’évaluation réalisée en ligne du 16 au 29 juillet 2021. C’est pourquoi les autorités renouvellent ce dispositif en y ajoutant des contenus inédits.

Ainsi « outre la rediffusion des 4 films de 15 secondes #JenParleA sur TikTok et Snapchat depuis janvier 2022, cinq épisodes de micro-trottoir « Et toi comment ça va ? », élaborés par Santé publique France en partenariat avec Purebreak et diffusés sur TikTok, Instagram et Facebook seront en ligne entre mars et juin 2022 », précise Santé publique France. Enfin, des affiches mettant en scène deux catégories de jeunes : les collégiens (11-15 ans) et les lycéens (15-18 ans) seront diffusées à partir du 21 mars dans les établissements scolaires.