Santé mentale des jeunes : 1 lycéen sur 5 présente un risque élevé de dépression

Les premiers résultats de l’étude Enabee, enquête épidémiologique nationale sur la santé mentale des enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire en France hexagonale, publiés en 2023, avaient montré que 13 % des enfants en élémentaire (entre 6 et 11 ans) présentent au moins un trouble probable de santé mentale (trouble émotionnel, trouble oppositionnel ou trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité). Les nouvelles analyses, publiées le 2 juin, mettent en lumière plusieurs facteurs associés à ces troubles. Certains profils apparaissent plus exposés, notamment les garçons, les enfants souffrant de maladies chroniques ou ceux dont la mère a […]
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