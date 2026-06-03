Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 646 articles

Destination Santé évolue !
Découvrez nos offres de contenus santé prêts à être publiés

 

Santé mentale des jeunes : 1 lycéen sur 5 présente un risque élevé de dépression

03 juin 2026

Dans deux études publiées le 2 juin, Santé publique France dresse un état des lieux de la santé mentale des enfants et des adolescents. Si certains indicateurs se sont améliorés depuis la crise du Covid-19, des signes de mal-être persistent.

Les premiers résultats de l’étude Enabee, enquête épidémiologique nationale sur la santé mentale des enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire en France hexagonale, publiés en 2023, avaient montré que 13 % des enfants en élémentaire (entre 6 et 11 ans) présentent au moins un trouble probable de santé mentale (trouble émotionnel, trouble oppositionnel ou trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité). Les nouvelles analyses, publiées le 2 juin, mettent en lumière plusieurs facteurs associés à ces troubles. Certains profils apparaissent plus exposés, notamment les garçons, les enfants souffrant de maladies chroniques ou ceux dont la mère a […]

Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.

Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Connectez-vous

Fatigue visuelle, sécheresse oculaire : comment lutter contre les effets négatifs des écrans
Lire la suite
Pourquoi certaines personnes pleurent-elles après un moment intime ?
Lire la suite
ARFID : quel est ce trouble peu connu des conduites alimentaires ?
Lire la suite
Cancer : des formes plus graves chez les plus modestes
Lire la suite
Un « tatouage intelligent » pour détecter les cancers de la peau
Lire la suite
Eyeliner : ne l’achetez pas n’importe où ! (Vidéo)
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Eyeliner : ne l’achetez pas n’importe où !

SUIVANTE

🔄 Destination Santé évolue

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.