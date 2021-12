Sapin de Noël, source de joie et… matière à précautions

Décembre a débuté et vous avez déjà ouvert les premières cases de votre calendrier de l’Avent. Si ce n’est déjà fait, il est grand temps d’installer votre sapin de Noël ! Un moment à partager en famille. Sans oublier de prendre quelques précautions pour éviter les accidents.

Décorer le sapin avec vos enfants fait partie des moments de convivialité familiale à chérir. Laissez-les choisir certaines décorations et les installer où bon leur semble. Cela leur permettra de prendre de l’autonomie et d’apprécier d’autant plus ce moment en famille. Mais que vous optiez pour un sapin naturel traditionnel, sa version artificielle ou que vous préfériez même décorer une plante d’intérieur, plusieurs conseils sont à respecter pour éviter l’accident qui gâcherait les fêtes.

Pour commencer, stabilisez votre sapin dans un pot ou calé sur un pied. Vous éviterez ainsi qu’il ne bascule et risque de blesser quelqu’un, en particulier un petit enfant

Prévention incendie

Pour écarter le risque d’incendie, éloignez votre sapin de toute source de chaleur. Qu’il s’agisse des lampes, des prises électriques, de la cheminée ou encore des bougies. Les sapins artificiels recouverts de fausse neige sont les plus inflammables.

Vérifiez que vos guirlandes portent bien la norme NF ou CE. Même si c’est le cas, prenez soin de vérifier l’état de votre décoration avant de l’installer afin d’éviter un court-circuit. Contrôlez notamment que le transformateur et l’extrémité du câble de branchement ne sont pas endommagés. Evitez également les surcharges électriques en employant une seule prise pour chaque décoration lumineuse. Ne laissez jamais les guirlandes électriques branchées sans surveillance toute la journée ou toute la nuit.

Les bougies de leur côté constituent un risque important d’incendie. Elles représentent aussi un danger important de brûlure pour les enfants, notamment en raison de la cire chaude qui s’accumule dans le photophore. Placez-les donc en hauteur, bien stables, et toujours en votre présence lorsqu’allumées. Evitez de les installer sur la table du repas car l’enfant peut tirer la nappe pour atteindre l’objet convoité.

Boules et autres objets décoratifs

L’incendie n’est pas le seul danger concernant le sapin et la décoration de Noël. Les paillettes, les brins de guirlandes colorées et les aiguilles de sapin tombés à terre peuvent être ingérés par les tout petits et se coller au fond de leur gorge. Prenez soin de passer régulièrement l’aspirateur dans votre salon et autour des objets décoratifs.

Pour ce qui est des boules accrochées dans le sapin, elles peuvent aussi en se brisant, laisser le sol jonché de minuscules débris blessants, qui risquent d’être portés à la bouche. Alors, préférez les versions plastiques incassables aux jolies boules de verre. Quant aux baies de houx, de gui et autres branchages décoratifs, ils sont à l’origine d’intoxications graves. Ne les laissez pas à portée de petite main.