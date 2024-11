Sauna vs hammam : un match à haute température

Etes-vous plutôt sauna ou hammam ? Autrement dit, air sec ou atmosphère humide à température élevée ? Si les deux options visent la détente et le bien-être, elles s’accompagnent aussi de quelques contre-indications. Etat des lieux.

Le match sauna versus hammam est d’abord culturel, entre un premier issu des pays nordiques et un second provenant d’Europe centrale et des pays du Maghreb. Il s’agit donc de deux conceptions du bien-être : l’un, le sauna correspondant à un bain de vapeur sèche, avec une température qui oscille entre 70°C et 100°C. Et l’autre, le hammam qui correspond à une immersion dans un nuage de vapeur d’eau, avec un taux d’humidité susceptible d’atteindre 100% et une température proche de 50°C.

Détente et détox dans les deux cas

Sur le plan de la santé et du bien-être, les deux sont censés favoriser la détente avec, chaleur oblige, un effet ‘détox’ sur la peau, grâce à la transpiration. A noter que le hammam, la nettoierait plus en profondeur. C’est pourquoi ce dernier est considéré comme une excellente préparation aux gommages et autres modelages relaxants.

Les bienfaits du sauna

Le sauna renfermerait toutefois des bénéfices additionnels sur les plans respiratoire – il est associé à une réduction du risque de pneumonie – et cardiovasculaire, avec une diminution du risque d’accident observé chez les hommes – l’étude ne concernait que des hommes – qui y recourent régulièrement (de 2 à 7 fois par semaine). Avec également une association favorable entre la durée des séances et la réduction du risque de mortalité cardiovasculaire : de 7 % pour ceux qui prennent un bain de moins de 11 minutes, jusqu’à 52 % parmi les hommes qui y restent au moins 19 minutes.

Les contre-indications du sauna

Pour autant, sa pratique s’accompagne de contre-indications chez les patients souffrant d’une affection cardio-vasculaire. En particulier ceux :

atteints d’insuffisance cardiaque en décompensation aiguë ou de sténose aortique sévère ;

souffrant d’angine de poitrine instable ;

concernés par une hypertension artérielle non contrôlée.

De la même façon, ils doivent respecter quelques recommandations :

une température idéalement située entre 60°C et 80°C ;

d’abord s’asseoir sur les bancs inférieurs durant 2 à 3 minutes avant de gagner la partie supérieure du sauna où la température est plus élevée ;

faire de courtes séances : de 5 à 10 minutes ;

Bien s’hydrater en sortant pour éviter les réactions hypotensives.

Les contre-indications du hammam

Quant à la chaleur humide du hammam, elle apparaît déconseillée chez les patients souffrant d’une maladie cardiaque, ceux atteints d’une affection respiratoire ainsi qu’aux femmes enceintes. Sans oublier celles et ceux qui présentent une maladie cutanée type eczéma. Dans tous les cas, à la moindre question, interrogez votre médecin, afin de profiter de l’un comme de l’autre en toute sécurité et quiétude.