Du 14 janvier au 14 février, la Ligue française contre la sclérose en plaques (SEP) lance la campagne « Kiss Goodbye to MS ». Comprenez « un baiser d’adieu à la SEP ». L’enjeu, récolter des dons pour faire avancer la recherche. Et à terme, améliorer le quotidien des patients atteints par cette maladie neurologique dégénérative et invalidante.

Maladie auto-immune, la sclérose en plaques atteint le système nerveux central. A ce jour, il est impossible de guérir de cette pathologie qui provoque progressivement des perturbations motrices, sensitives et cognitives. Mais la recherche ne cesse de progresser.

Pour augmenter les ressources nécessaires au financement des travaux scientifiques, la Ligue française contre la sclérose en plaques lance la campagne de collecte « Kiss Goodbye to MS ». Née en Australie en 2010, cette initiative fut une réussite l’année passée en France. Vous souhaitez faire avancer la science contre cette maladie ? Du 14 janvier au 14 février, vous pouvez faire un don en envoyant le texto DON SEP au numéro 32 321 (service gratuit). Vous choisissez ensuite votre montant par SMS en cochant la case 5 euros, 15, 25, 50, 100 ou montant libre. Et en échange de vos coordonnées vous recevrez un reçu fiscal évalué en fonction de la somme versée. Et vous choisissez par SMS également si vous préférez différer votre prélèvement ou donner maintenant.

L’esprit fédérateur à l’ordre du jour

En plus des dons, la campagne comprend aussi d’autres dynamiques. Vous avez le choix entre 3 projets sur la plateforme de collecte alvarum.com :

Vous procurer des vêtements ou un accessoire rouge à l’effigie de la campagne. Et pourquoi pas imposer une journée rouge à votre travail ;

Organiser un bon moment entre proches pour faire connaître la campagne « Kiss Goodbye to MS». Par exemple, « une personne souhaite organiser un dîner chez elle dans le cadre de la campagne : elle crée son challenge sur la page alvarum de la campagne KissGoodbyetoMS 2017, et demande à tous ses convives de faire un don sur cette page pour participer au dîner » ;

Relevez un défi, « quelque chose qui sort de l’ordinaire, un saut en parachute, une course à la nage… », bref vous surpasser ! « Si une personne choisi par exemple de courir un marathon : elle crée sa page de collecte et diffuse le lien de cette page à tous ses contacts pour les inciter à la soutenir par un don. »

Enfin n’hésitez pas à devenir un acteur virtuel de la campagne en vous exprimant sur les réseaux sociaux. La campagne est connectée sur Facebook (page KissGoodbyeToMSFrance), sur Twitter (@LFSEP et @KissGoodbyeMSFr).

Pour plus d’informations, contacter la Ligue française contre la sclérose en plaques à l’adresse mail kissgoodbyetoms@ligue-sclerose.fr, au numéro 01 53 98 98 80 ou sur le site web www.kissgoodbyetoms.fr.