Sexo : le « baiser du col de l’utérus », entre fantasme et réalité

C’est un phénomène évoqué sur les réseaux sociaux ou dans certaines œuvres de fiction. Le « baiser du col de l’utérus » intrigue autant qu'il questionne. A quoi correspond ce « baiser » ? Recouvre-t-il une réalité scientifique ?

Soyons clairs : le « baiser du col de l’utérus » n’est pas un terme médical. Il ne s’agit pas non plus d’un « baiser » au sens littéral du terme. Non. Cette expression popularisée sur les réseaux sociaux désigne en réalité une pénétration profonde lors d’un rapport sexuel, lorsque le pénis ou un sextoy entre en contact avec le col de l’utérus.

Qu’est ce que le col de l’utérus ?

Le col de l’utérus constitue la partie inférieure de l’utérus, une structure sensible nichée au fond du vagin. Sa position varie considérablement d’une femme à l’autre et peut même changer selon la morphologie de chacune, le moment du cycle menstruel… Cette variabilité explique pourquoi certaines femmes ressentent plus facilement ce contact profond que d’autres. « Lors d’un rapport avec pénétration profonde, le col peut être touché — parfois de manière agréable, parfois de façon inconfortable », peut-on lire sur le site sexologuesfrance.fr.

Une expérience sensorielle complexe

Dans une étude de 2023 publiée dans The Journal of Sexual Medicine et menée auprès de 307 femmes, bien que seulement 0,3 % des participantes aient trouvé que la stimulation cervicale était le type de stimulation le plus agréable (contre 70% pour la stimulation clitoridienne), 16,3 % ont indiqué avoir ressenti des sensations agréables grâce au « baiser du col de l’utérus ». Certaines femmes rapportent même atteindre l’orgasme par une pénétration profonde stimulant cette zone, mais la science reste prudente. « À ce jour, nous ne savons pas exactement quelles structures sont stimulées pour produire ce type d’orgasme », précise la Société internationale pour la médecine sexuelle (International Society for Sexual Medicine – ISSM).

Bien que certaines personnes puissent y trouver du plaisir, il est enfin important de noter que d’autres peuvent trouver la stimulation du col de l’utérus désagréable voire douloureuse. Il est donc conseillé d’être à l’écoute de son corps pendant les rapports sexuels et de bien communiquer avec son partenaire.