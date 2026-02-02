Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 271 articles

Sexo : le « baiser du col de l’utérus », entre fantasme et réalité

02 février 2026

C’est un phénomène évoqué sur les réseaux sociaux ou dans certaines œuvres de fiction. Le « baiser du col de l’utérus » intrigue autant qu'il questionne. A quoi correspond ce « baiser » ? Recouvre-t-il une réalité scientifique ?

Soyons clairs : le « baiser du col de l’utérus » n’est pas un terme médical. Il ne s’agit pas non plus d’un « baiser » au sens littéral du terme. Non. Cette expression popularisée sur les réseaux sociaux désigne en réalité une pénétration profonde lors d’un rapport sexuel, lorsque le pénis ou un sextoy entre en contact avec le col de l’utérus.

Qu’est ce que le col de l’utérus ?

Le col de l’utérus constitue la partie inférieure de l’utérus, une structure sensible nichée au fond du vagin. Sa position varie considérablement d’une femme à l’autre et peut même changer selon la morphologie de chacune, le moment du cycle menstruel… Cette variabilité explique pourquoi certaines femmes ressentent plus facilement ce contact profond que d’autres. « Lors d’un rapport avec pénétration profonde, le col peut être touché — parfois de manière agréable, parfois de façon inconfortable », peut-on lire sur le site sexologuesfrance.fr.

Une expérience sensorielle complexe

Dans une étude de 2023 publiée dans The Journal of Sexual Medicine et menée auprès de 307 femmes, bien que seulement 0,3 % des participantes aient trouvé que la stimulation cervicale était le type de stimulation le plus agréable (contre 70% pour la stimulation clitoridienne), 16,3 % ont indiqué avoir ressenti des sensations agréables grâce au « baiser du col de l’utérus ». Certaines femmes rapportent même atteindre l’orgasme par une pénétration profonde stimulant cette zone, mais la science reste prudente. « À ce jour, nous ne savons pas exactement quelles structures sont stimulées pour produire ce type d’orgasme », précise la Société internationale pour la médecine sexuelle (International Society for Sexual Medicine – ISSM).

Bien que certaines personnes puissent y trouver du plaisir, il est enfin important de noter que d’autres peuvent trouver la stimulation du col de l’utérus désagréable voire douloureuse. Il est donc conseillé d’être à l’écoute de son corps pendant les rapports sexuels et de bien communiquer avec son partenaire.

  • Source : https://www.sexologuesfrance.fr/post/le-baiser-du-col-de-l-utrus-quand-la-profondeur-devient-motion - https://www.smsna.org/patients/blog/what-is-the-role-of-the-cervix-in-sexual-response - https://www.issm.info/sexual-health-qa/what-is-the-cervix

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Organes inversés : quelle est cette mutation génétique avec laquelle vivait Catherine O’Hara ?
Lire la suite
En analysant notre sommeil, une IA est capable d’anticiper 130 maladies
Lire la suite
Qu’est-ce qu’une hémorragie sous-conjonctivale ?
Lire la suite
Sexo : le « baiser du col de l’utérus », entre fantasme et réalité
Lire la suite
Pourquoi les tétons deviennent-ils durs quand il fait froid ?
Lire la suite
AVC, infarctus… pourquoi les couche-tard sont-ils plus à risque ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Grossesse : à terme mais aucun signe de travail, que faire ?

SUIVANTE

Synéchie utérine : ces mauvaises cicatrisations qui nuisent à la fertilité

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils