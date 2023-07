Sexualité : à quels changements s’attendre en vieillissant ?

Poursuivre une vie sexuelle épanouie ne doit pas être incompatible avec l’avancée en âge. Néanmoins, plusieurs changements interviennent en vieillissant. Il vaut mieux les connaître pour mieux les surmonter.

Les modifications physiologiques liées au vieillissement sont naturelles. Chez la femme, on observe notamment un raccourcissement du vagin, ainsi que l’affinement de la paroi vaginale et de la muqueuse vulvaire. Résultat, la lubrification se réduit et entraîne une sensibilité accrue, un temps plus long avant de ressentir l’excitation et des douleurs ainsi que des irritations lors de la pénétration. L’orgasme peut en être retardé, voire empêché. Tous ces changements sont largement provoqués par un chamboulement hormonal, intervenant dès la ménopause, avec une baisse puis une interruption de la production d’œstrogènes.

Chez l’homme, l’excitation peut aussi venir plus lentement. Sans compter que l’érection peut devenir difficile à obtenir. La dysfonction érectile étant plus fréquente à mesure qu’on avance en âge. Ainsi, deux tiers des hommes de plus de 70 ans rapportent en souffrir. Enfin, la période de récupération entre deux rapports sexuels est allongée. Là encore, la cause est largement hormonale, avec une réduction progressive de la production de testostérone.

En parler au médecin

En vieillissant, les problèmes de santé sont aussi plus courants et plus nombreux. Ainsi, la maladie ou les traitements peuvent affecter le corps et donc la sexualité. L’arthrose est notamment plus fréquente, tout comme les maladies cardiovasculaires.

Cela étant, il existe de nombreuses façons de surmonter ces difficultés pour conserver une vie sexuelle épanouie. N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin. D’ailleurs, « les praticiens devraient interroger leurs patients séniors sur leur histoire sexuelle et normaliser les conversations sur la santé sexuelle », estime Janie Steckenrider, professeure en gérontologie à la Loyola Marymount University de Los Angeles. « D’autant qu’un souci sexuel soudain peut être le signe d’un problème de santé non encore diagnostiqué, d’un effet indésirable d’un traitement ou d’une infection sexuellement transmissible », ajoute-t-elle.