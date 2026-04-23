Sexualité : comment aider votre adolescent à s’informer

La sexualité fait souvent partie des discussions entre amis et le sujet circule beaucoup sur Internet et notamment les réseaux sociaux. Les adolescents y sont exposés très tôt, mais les informations qu’ils trouvent ne sont pas toujours fiables. Dans ce contexte, les parents jouent un rôle important pour aider leur enfant à mieux comprendre la sexualité. Voici quelques pistes pour les accompagner.

La première étape consiste souvent à instaurer un climat de confiance. Parler de sexualité avec son enfant peut sembler délicat, mais ces échanges gagnent à être simples et naturels. Il ne s’agit pas forcément d’avoir une grande conversation formelle, mais plutôt de saisir les occasions du quotidien pour aborder les questions qui se présentent. Un adolescent qui sent qu’il peut poser des questions sans être jugé aura plus facilement tendance à se tourner vers ses parents.

Il est aussi important de reconnaître que les adolescents cherchent naturellement des informations par eux-mêmes. Les parents ne peuvent pas tout contrôler, mais ils peuvent accompagner cette recherche. Discuter des sources d’information, expliquer que certains contenus en ligne peuvent être trompeurs ou exagérés, et encourager l’esprit critique permet aux jeunes de mieux trier ce qu’ils voient.

Pornographie et autres sujets concrets

La question de la pornographie, par exemple, fait aujourd’hui partie des préoccupations de nombreux parents. Aborder le sujet sans dramatisation, en expliquant que ces images relèvent de la fiction et ne reflètent pas nécessairement la réalité des relations sexuelles ou affectives est essentiel.

Les adolescents ont également besoin d’informations fiables sur des sujets concrets : le consentement, la contraception, les infections sexuellement transmissibles, mais aussi les émotions, le respect et les relations. La sexualité ne se limite pas à l’aspect biologique, elle concerne aussi les sentiments, l’intimité et les relations avec les autres.

Dans certains cas, les jeunes peuvent se sentir plus à l’aise pour poser certaines questions à d’autres adultes, comme un professionnel de santé, un enseignant ou un conseiller scolaire. Les parents peuvent encourager ces ressources extérieures et rappeler qu’il existe des lieux et des sites spécialisés conçus pour répondre aux questions des adolescents comme le Fil Santé Jeunes ou encore le Planning Familial.