Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 874 articles

Sexualité et douleur chronique : s’adapter plutôt que renoncer…

02 octobre 2025

Arthrose, lombalgie, céphalées… Inlassable compagnon de vie de nombreuses personnes, la douleur chronique exerce un impact potentiellement important sur la qualité de vie. Y compris sur la sexualité. Comment s’adapter afin que celle-ci reste synonyme de plaisir ?

L’activité sexuelle constitue en soi une activité physique. Elle nécessite donc un minimum d’efforts, lesquels sont susceptibles d’augmenter les douleurs chroniques. « L’impact sur la vie sexuelle est certain si bien que nombre de patients ou patientes se voient contraints de freiner voire de se couper de toutes relations sexuelles », constate Sandra Saint-Aimé, sexologue, thérapeute de couple et présidente du Syndicat national des sexologues cliniciens (SNSC).

Un corps-douleur

Et pour cause, « chez des patients atteints par exemple de fibromyalgie, de douleurs chroniques à la suite d’un accident ou en lien avec une endométriose, le corps est associé à la douleur et à la médication », explique-t-elle. « De ce fait, il ne constitue plus un élément susceptible d’être envisagé dans un jeu de plaisir ». Sandra Saint-Aimé ajoute que les patients en question « sont très souvent en colère contre leur corps, avec ce sentiment que celui-ci les empêche de vivre leur intimité. Voire, ils le rendent responsable de la faille que cela peut créer au sein du couple ».

Comment s’adapter ?

Pour s’adapter donc, plutôt que renoncer, la spécialiste préconise :

– Une bonne communication : « Que le conjoint ou la conjointe soit informé de la maladie qui entraîne ces douleurs et qu’il ou elle en connaisse les grandes lignes du fonctionnement. Par exemple, comment les douleurs apparaissent mais aussi comment elles peuvent être apaisées », plaide la sexologue clinicienne

– De l’inventivité ! « Une relation sexuelle n’est pas seulement synonyme de pénétration », rappelle-t-elle. « De nombreux jeux de plaisir permettront de respecter les zones douloureuses. A chacun de les explorer » ;

– La méditation de pleine conscience, pour apprendre à gérer la douleur en se relaxant, en complément des traitements. Et pour cause, « quand on a mal, on a tendance à se contracter et cela vient intensifier la douleur », explique-t-elle.

Consulter

Et Sandra Saint-Aimé d’insister, positive : « lorsqu’on est souffrant, en butte à des douleurs chroniques, on a aussi le droit au plaisir. Il est toujours possible de trouver un chemin pour ne pas s’en couper ». Ce qui peut également être travaillé en sexothérapie de couple ou en individuel afin que le patient dissocie en quelque sorte, la douleur de son propre corps.

  • Source : Interview de Sandra Saint-Aimé ( https://www.sandrasaintaime.com/), 1er octobre 2025

  • Ecrit par : David Picot - Edité par Emmanuel Ducreuzet

Sexualité et douleur chronique : s’adapter plutôt que renoncer…
Lire la suite
Insuffisance cardiaque : mieux vaut consulter le cardiologue chaque année
Lire la suite
Immunothérapie : une nouvelle stratégie pour aider le système immunitaire à cibler les cellules cancéreuses
Lire la suite
Santementale-info-service.fr, un espace ressource pour tous
Lire la suite
Tabac : les enfants dont le père a fumé jeune vieillissent plus vite
Lire la suite
Cancer du sein : comment la biopsie liquide peut-elle révolutionner la prise en charge ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment soigner un panaris ?

SUIVANTE

Faut-il vraiment utiliser une crème de jour avec un filtre UV ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils