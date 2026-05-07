Sexualité : les lubrifiants, quoi, quand et comment ?

Gêne ou douleurs lors de la pénétration. En cas de sécheresse des muqueuses (vagin, gland…), le recours à un lubrifiant semble judicieux. Lequel ? Et comment l’employer ? Réponses.

Un lubrifiant vise à reproduire la lubrification naturelle de telle ou telle muqueuse, asséchée. Dans pareille situation, le risque est de rendre le rapport sexuel très inconfortable voire douloureux, la faute à de persistantes irritations.

Quel produit utiliser ?

A base d’eau, de silicone, d’huile… Il existe quantités de variétés de lubrifiants sur le marché. Difficile à première vue d’en conseiller un : le mieux reste de tester et d’opter pour celui qui vous convient le mieux, fonction de sa texture et de sa consistance. Voire de sa durée d’action. Certains – à base d’eau par exemple – nécessitent parfois d’en réappliquer en cours de rapport.

Pour une première utilisation, il peut être recommandé de porter son choix vers un lubrifiant « neutre ». Et ainsi d’éviter, les propositions susceptibles de contenir des substances potentiellement allergisantes ou irritantes. A l’image :

– Des variétés censées augmenter vos sensations, de pimenter vos rapports ou de les rendre encore plus « hot » ;

– Des produits aromatisés : menthe, fraise, chocolat… Ils sont davantage censés renfermer des conservateurs ou autres parfums.

De la même façon, si vous souffrez par ailleurs de problèmes cutanés, lisez bien la composition du produit. Vous pouvez aussi demander conseils à un professionnel de santé, le pharmacien par exemple.

Comment l’utiliser ?

Il suffit d’appliquer généreusement le lubrifiant au niveau des organes génitaux avant ou pendant l’acte sexuel. « Assurez-vous de bien couvrir la partie intérieure des petites et grandes lèvres de la vulve, la région du clitoris et toutes les autres parties que vous sentez plus asséchées durant la relation sexuelle », préconisent les spécialistes du portail Santé Montérégie (Canada). Et d’ajouter : « il est conseillé d’appliquer du lubrifiant à l’entrée du vagin pour faciliter la pénétration ».

Le lubrifiant peut aussi être appliqué sur les doigts – pour la masturbation – comme sur les jouets sexuels. Et même à l’intérieur comme à l’extérieur du préservatif. A raison, dans un cas comme dans l’autre, d’une ou deux gouttes : n’en abusez pas pour limiter les glissements trop importants et le risque de perdre le préservatif pendant le rapport !