Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 564 articles

Sexualité : les lubrifiants, quoi, quand et comment ?

07 mai 2026

Gêne ou douleurs lors de la pénétration. En cas de sécheresse des muqueuses (vagin, gland…), le recours à un lubrifiant semble judicieux. Lequel ? Et comment l’employer ? Réponses.

Un lubrifiant vise à reproduire la lubrification naturelle de telle ou telle muqueuse, asséchée. Dans pareille situation, le risque est de rendre le rapport sexuel très inconfortable voire douloureux, la faute à de persistantes irritations.

Quel produit utiliser ?

A base d’eau, de silicone, d’huile… Il existe quantités de variétés de lubrifiants sur le marché. Difficile à première vue d’en conseiller un : le mieux reste de tester et d’opter pour celui qui vous convient le mieux, fonction de sa texture et de sa consistance. Voire de sa durée d’action. Certains – à base d’eau par exemple – nécessitent parfois d’en réappliquer en cours de rapport.

Pour une première utilisation, il peut être recommandé de porter son choix vers un lubrifiant « neutre ». Et ainsi d’éviter, les propositions susceptibles de contenir des substances potentiellement allergisantes ou irritantes. A l’image :

– Des variétés censées augmenter vos sensations, de pimenter vos rapports ou de les rendre encore plus « hot » ;

– Des produits aromatisés : menthe, fraise, chocolat… Ils sont davantage censés renfermer des conservateurs ou autres parfums.

De la même façon, si vous souffrez par ailleurs de problèmes cutanés, lisez bien la composition du produit. Vous pouvez aussi demander conseils à un professionnel de santé, le pharmacien par exemple.

Comment l’utiliser ?

Il suffit d’appliquer généreusement le lubrifiant au niveau des organes génitaux avant ou pendant l’acte sexuel. « Assurez-vous de bien couvrir la partie intérieure des petites et grandes lèvres de la vulve, la région du clitoris et toutes les autres parties que vous sentez plus asséchées durant la relation sexuelle », préconisent les spécialistes du portail Santé Montérégie (Canada). Et d’ajouter : « il est conseillé d’appliquer du lubrifiant à l’entrée du vagin pour faciliter la pénétration ».

Le lubrifiant peut aussi être appliqué sur les doigts – pour la masturbation – comme sur les jouets sexuels. Et même à l’intérieur comme à l’extérieur du préservatif. A raison, dans un cas comme dans l’autre, d’une ou deux gouttes : n’en abusez pas pour limiter les glissements trop importants et le risque de perdre le préservatif pendant le rapport !

  • Source : Portail Santé Montérégie (https://www.santemonteregie.qc.ca/)

  • Ecrit par : David Picot - Edité par Emmanuel Ducreuzet

Sexualité : les lubrifiants, quoi, quand et comment ?
Lire la suite
Pourquoi les plaies démangent-elles en cicatrisant ?
Lire la suite
Robert Avgustin-moustigre-tigre-1920
Dengue, chikungunya… pourquoi 2026 s’annonce à haut risque en France
Lire la suite
Masturbation May : toujours de fortes inégalités entre les femmes et les hommes
Lire la suite
Burn out : 4 signes annonciateurs
Lire la suite
Musculation : qu’est-ce que la whey et à quoi sert-elle ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Pourquoi une assistance médicale à la procréation ne garantit pas une grossesse ?

SUIVANTE

Quelles sont les chances de grossesse spontanée ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils