Sexualité : qu’est-ce que le pegging ?

Le "pegging" ou "chevillage" en français est une pratique sexuelle qui consiste pour une femme à pénétrer son partenaire. En anglais, comme en français, les termes en disent bien peu sur la signification de cette pratique sexuelle. Vous voulez en savoir davantage ?

A la question : « Avez-vous pénétré déjà l’anus de votre partenaire avec un objet », 5 % des femmes ayant eu un rapport sexuel avec un homme, répondent par l’affirmative. Le pegging apparaît ainsi dans cette proportion, dans la mesure où il correspond à une pratique sexuelle durant laquelle une femme pénètre l’anus d’un homme à l’aide d’un gode-ceinture.

Inverser les rôles

Le pegging permet en quelque sorte d’inverser les rôles établis, entre la femme qui devient « pénétrante » et l’homme, « pénétré ». La pratique serait de plus en plus tendance. Toujours est-il qu’elle « permet aux hommes hétérosexuels de découvrir en couple le plaisir de la sexualité anale », relève le blog Cravache & Chocolat. Quant aux femmes, elles « peuvent expérimenter la sodomie masculine ». De quoi « transcender les idées préconçues sur les rôles de genre dans la sexualité », lit-on sur le site Goliate.com. En effet, le pegging est l’occasion de sortir des nomes et de changer de perspective.

Quels plaisirs ?

Au-delà, le pegging stimule la prostate, qui est une zone érogène chez l’homme. C’est ainsi l’occasion de découvrir le massage prostatique susceptible de déclencher des orgasmes souvent décrits comme plus intenses et plus longs. Du côté de la femme, le port du gode ceinture serait également un vecteur de simulation du clitoris et pourrait aussi procurer un orgasme.

En pratique…

Le passage à l’acte commence bien sûr par une discussion au sein du couple, afin de s’assurer que les deux partenaires sont bien sur la même longueur d’onde en termes d’attentes et d’envies. Mais aussi l’opportunité de partager ses éventuelles craintes et appréhensions. En effet, comme c’est le cas pour toute pratique sexuelle, celle-ci doit constituer un moment partagé entre deux partenaires, tous deux excités et curieux de tenter l’expérience.

Pour le reste, quantité de sites internet et autres blogs fournissent des conseils très concrets pour le choix du gode-ceinture et encore du lubrifiant, etc. Ce dernier étant en effet indispensable pour éviter des douleurs car l’anus ne se lubrifie pas naturellement en cas d’excitation.