L’orgasme prostatique ou le point G des hommes

La stimulation de la prostate reste un sujet tabou. Pourtant, par pénétration anale, elle peut provoquer un orgasme chez l’homme, différent de l’orgasme classique par stimulation du pénis.

La prostate est une glande de l’appareil reproducteur masculin. Composée de deux lobes, elle se situe sous la vessie, au niveau du pubis et en avant du rectum. Son principal rôle est de produire le liquide séminal, qui est un des composants du sperme. Il produit aussi d’autres sécrétions, participant à la survie des spermatozoïdes, à leur mobilité et à leur résistance à l’acidité du vagin. La prostate permet également d’obturer l’urètre pendant l’éjaculation, évitant ainsi le mélange d’urine et de sperme.

Cet organe exclusivement masculin peut aussi être à l’origine de beaucoup de plaisir. En effet, malgré l’absence de littérature scientifique solide sur la question, les témoignages abondent sur l’orgasme provoqué par la stimulation de cette glande.

Comment l’expliquer ?

Si des données scientifiques solides manquent à l’appel, une revue de la littérature publiée en 2017 dans Clinical Anatomy émet toutefois deux hypothèses pour expliquer le phénomène.

La première concerne la physiologie de la glande. En effet, la prostate est entourée de milliers de nerfs qui sont rarement stimulés, et dont certains sont liés au pénis et sont essentiels pour l’érection. La stimulation de ces nerfs pourrait être à l’origine d’un intense plaisir dans cette zone.

Mais il se pourrait également que l’orgasme prostatique soit beaucoup plus cérébral. Le simple fait de se concentrer sur les sensations liées à la stimulation de cette zone pourrait permette avec le temps d’y prendre de plus en plus de plaisir.

Comment procéder ?

Il est nécessaire de pratiquer une pénétration anale à l’aide d’un doigt, d’un pénis ou d’un sex-toy. Localisée sous la vessie et près du rectum, il est plus facile de la sentir lorsque l’homme est excité car la glande est alors gonflée de sang et devient plus grosse. C’est le massage interne de la prostate qui peut mener à un orgasme intense.