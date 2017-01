Comment sortir du désert sentimental ?

Le célibat peut être synonyme d’épanouissement. Oui, mais à condition d’être choisi. Quand il est subi, et que la solitude devient écrasante, il est temps d’agir. Voici quelques conseils pour vous aider à sortir du calme plat côté cœur.

Avec la banalisation des sites de rencontres et la multiplication des réseaux sociaux, jamais les nouvelles connaissances n’ont paru aussi faciles. Pourtant, le nombre de célibataires a plus que doublé en 30 ans. Si certains le vivent très bien, d’autres y voient comme une punition et perdent toute confiance en eux. Pourtant, c’est bien sur l’estime de soi qu’il faut agir en premier.

S’aimer soi-même avant tout

Peut-être l’avez-vous déjà trop souvent entendu, pourtant c’est une réalité : s’aimer soi-même est une condition sine qua none pour apprécier les autres… et être appréciée d’eux. L’idée n’est pas de devenir égocentrique et nombriliste, ces traits de caractère n’ont jamais attiré les foules.

Il s’agit plutôt d’avoir de soi une image raisonnablement positive, d’accepter ses qualités et ses talents, de chercher à les développer, tout en acceptant aussi ses points faibles et ses failles, sans pour autant noircir le tableau. Observez autour de vous : les personnes qui y parviennent, sans forcément être les plus belles ni les plus intelligentes, sont rarement seules. Et quand elles le sont, elles semblent malgré tout heureuses.

Ne culpabilisez pas !

Attention, il ne s’agit pas de culpabiliser de ne pas parvenir à vous aimer ! Vous n’y êtes pour rien. La personnalité se façonne dès la toute petite enfance, dans le cercle familial, à l’école, au cours des rencontres professionnelles, amicales et amoureuses. Mais il n’est jamais trop tard pour changer les choses.

C’est un travail de longue haleine, qui nécessite parfois l’aide d’un psychothérapeute, mais il en vaut la peine. C’est une étape indispensable pour faire la plus belle des rencontres : se connaître et s’apprécier soi-même à sa juste valeur. C’est seulement après qu’il vous sera possible de rencontrer l’autre.