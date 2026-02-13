Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 314 articles

Sport et asthme : en hiver, quelles précautions prendre ?

13 février 2026

La pratique d’une activité sportive demeure plus que jamais préconisée chez la personne asthmatique. Si la survenue de la crise est souvent redoutée, celle-ci est surtout favorisée par un contrôle de l’asthme insuffisant. Avec cependant des précautions spécifiques à prendre aux sports d’hiver et, plus globalement, par temps froid.

Comme le rappelle La Fondation du souffle, « la pratique du sport permet de développer la capacité pulmonaire des asthmatiques et de renforcer les muscles respiratoires. Elle contribue au bon contrôle de l’asthme et augmente progressivement la tolérance à l’effort ». A condition bien sûr que la maladie soit contrôlée. Et cela commence par un traitement scrupuleusement suivi.

Un air froid et sec qui irrite

La pratique sportive peut ainsi nécessiter quelques précautions selon les conditions climatiques. En effet, un pic de pollution, l’humidité ou encore un air froid et sec peuvent provoquer une crise d’asthme. Les spécialistes parlent d’asthme induit par l’exercice (AIE). Il se caractérise par la chute des débits expiratoires survenant à l’effort. Et pour cause, le froid tend à assécher les voies respiratoires voire à irriter les poumons. Les bronches risquent alors de se contracter de façon involontaire et brusque : c’est le bronchospasme qui fait que l’air peine à la fois à entrer et à sortir des poumons.

Comment s’en accommoder ?

Pour une pratique sportive par grand froid, il est recommandé de :

  • porter un foulard devant le nez et la bouche. L’objectif ? Créer une sorte de barrière « qui agit comme un deuxième nez qui réchauffe et humidifie l’air avant qu’il ne rentre dans votre corps », explique David Gourde, infirmier au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de Montréal (Canada) ;
  • opter pour un masque facial, sur les pistes de ski ;
  • vous hydrater de façon régulière, avant et pendant l’effort.

Un dernier point : en cas de gêne respiratoire, arrêtez-vous. Et à la moindre question, demandez conseil à votre médecin.

  • Source : Site du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de Montréal – lesouffle.org - Société Française de Pneumologie et Allergologie Pédiatrique – Ameli.fr. Sites consultés le 11 février 2026

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Comment poursuivre mon allaitement avec une mastite ? (Vidéo)
Lire la suite
Sport et asthme : en hiver, quelles précautions prendre ?
Lire la suite
L’art de la dispute ou le secret d’un couple en bonne santé
Lire la suite
Décès de James Van Der Beek : qu’est-ce qu’un cancer colorectal de stade 3 ?
Lire la suite
Autisme : de nouvelles recommandations de la HAS centrées sur l’inclusion
Lire la suite
6 questions pour mieux connaître le clitoris
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment poursuivre mon allaitement avec une mastite ?

SUIVANTE

Fécondation in vitro : pourquoi je n’ai pas autant d’ovocytes que prévu ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils